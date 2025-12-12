Ричмонд
Могильный высказался о Кучерове, который побил его достижение в НХЛ

Советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Александр Могильный отреагировал на тот факт, что форвард «Тампы» Никита Кучеров обошел его в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, выйдя на 4-е место.

Источник: Getty Images

Сегодня, 12 декабря, «Лайтнинг» дома обыграли «Нью-Джерси» со счетом 8:4, а Кучеров набрал 4 очка. Теперь в активе Никиты 1034 (370+664) очка в регулярных чемпионатах, у Могильного 1032 (473+559).

«Хочу поздравить Никиту. Он молодец! Но ничего нового — он наш великий игрок. Никите еще играть и играть. Думаю, это не последний рекорд, который он побил. У него все впереди. Это только вопрос времени, когда он побьет рекорды», — цитирует Могильного «Чемпионат».

