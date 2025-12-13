Передача Сергачева помогла «Юте» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу «Юты». В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев, Джон-Джейсон Петерка (58) и Лоусон Крауз (59). У «Сиэтла» дубль сделал Мейсон Марчмент (24, 48), еще одну шайбу забросил Бен Майерс (60).