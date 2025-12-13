Ричмонд
Передача Сергачева помогла «Юте» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Передача Сергачева Гюнтеру помогла «Юте» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Юта Маммот» обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу «Юты». В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев, Джон-Джейсон Петерка (58) и Лоусон Крауз (59). У «Сиэтла» дубль сделал Мейсон Марчмент (24, 48), еще одну шайбу забросил Бен Майерс (60).

Сергачев оформил 17-ю передачу в текущем сезоне, всего в его активе 21 очко (4+17).

«Юта», набрав 33 очка, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сиэтл» с 30 баллами занимает шестую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче клуб «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

Юта
5:3
0:0, 2:1, 3:2
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
13.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Дэн Байлсма
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-13:38)
Филипп Грубауэр
(00:00-07:15)
Карел Веймелка
(13:47-52:25)
Филипп Грубауэр
(07:34-45:01)
Карел Веймелка
(c 52:34)
Филипп Грубауэр
(45:13-57:30)
Филипп Грубауэр
(57:49-58:10)
Филипп Грубауэр
(58:47-58:53)
Филипп Грубауэр
(c 58:58)
1-й период
07:34
Олли Мяяття
13:47
Адам Ларссон
2-й период
23:35
Мэйсон Марчмент
(Фредерик Годро, Чендлер Стивенсон)
24:32
Лоусон Крауз
24:32
Райан Линдгрен
28:09
Ник Шмальц
33:24
Кайлер Ямамото
(Лайам О`Брайен, Кевин Стенлунд)
3-й период
45:13
Джон Марино
45:31
Иэн Коул
47:50
Мэйсон Марчмент
(Брэндон Монтур, Райан Линдгрен)
52:34
Райан Линдгрен
52:55
Дилан Гюнтер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
55:24
Йон Петерка
57:49
Йон Петерка
(Кевин Стенлунд)
58:58
Лоусон Крауз
(Кевин Стенлунд, Ник Шмальц)
59:17
Бен Майерс
(Райан Уинтертон, Тай Картье)
Статистика
Юта
Сиэтл
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
1
0
