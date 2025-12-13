Передача Сергачева помогла «Юте» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Юта Маммот» обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу «Юты». В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев, Джон-Джейсон Петерка (58) и Лоусон Крауз (59). У «Сиэтла» дубль сделал Мейсон Марчмент (24, 48), еще одну шайбу забросил Бен Майерс (60).
Сергачев оформил 17-ю передачу в текущем сезоне, всего в его активе 21 очко (4+17).
«Юта», набрав 33 очка, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сиэтл» с 30 баллами занимает шестую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче клуб «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
