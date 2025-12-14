Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
0
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.44
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Каролина
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.44
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Пас Юрова помог «Миннесоте» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» обыграла «Оттаву Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Getty Images

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. У «Уайлд» отличились Тайлер Питлик (24-я минута), для которого этот гол стал первым за «Миннесоту», Райан Хартман (37) и Йоэль Эрикссон Эк (60). В составе проигравших шайбы забросили Тим Штюцле (40) и Дилан Козенс (46).

Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров отметился пятой в сезоне результативной передачей, суммарно он набрал 8 очков (3 гола + 5 передач) в 25 матчах нынешнего чемпионата. Его партнер по атаке россиянин Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.

«Миннесота», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Оттава» с 32 баллами идет седьмой в Атлантическом дивизионе.

В другом матче дня «Нью-Джерси Девилз» победил дома «Анахайм Дакс» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Миннесота
3:2
0:0, 2:1, 1:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
13.12.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18058 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Трэвис Грин
Вратари
Йеспер Валльстедт
Леэви Мериляйнен
(00:00-59:36)
1-й период
01:34
Ридли Грейг
2-й период
23:54
Тайлер Питлик
(Джаред Сперджен, Нико Штурм)
24:56
Дэвид Перрон
34:04
Тайлер Клевен
36:02
Райан Хартман
(Маркус Юханссон, Данила Юров)
37:34
Давид Иржичек
37:58
Юэль Эрикссон Эк
39:37
Тим Штюцле
(Дилан Козенс, Дрейк Батерсон)
3-й период
40:00
Райан Хартман
40:00
Ридли Грейг
45:09
Кирилл Капризов
45:45
Дилан Козенс
(Брэди Ткачак, Тим Штюцле)
46:33
Юэль Эрикссон Эк
46:33
Тим Штюцле
55:28
Дэмон Хант
59:36
Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Юханссон)
Статистика
Миннесота
Оттава
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше