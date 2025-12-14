Пас Юрова помог «Миннесоте» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. У «Уайлд» отличились Тайлер Питлик (24-я минута), для которого этот гол стал первым за «Миннесоту», Райан Хартман (37) и Йоэль Эрикссон Эк (60). В составе проигравших шайбы забросили Тим Штюцле (40) и Дилан Козенс (46).
Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров отметился пятой в сезоне результативной передачей, суммарно он набрал 8 очков (3 гола + 5 передач) в 25 матчах нынешнего чемпионата. Его партнер по атаке россиянин Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.
«Миннесота», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Оттава» с 32 баллами идет седьмой в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня «Нью-Джерси Девилз» победил дома «Анахайм Дакс» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
Джон Хайнс
Трэвис Грин
Йеспер Валльстедт
Леэви Мериляйнен
(00:00-59:36)
01:34
Ридли Грейг
23:54
Тайлер Питлик
(Джаред Сперджен, Нико Штурм)
24:56
Дэвид Перрон
34:04
Тайлер Клевен
36:02
Райан Хартман
(Маркус Юханссон, Данила Юров)
37:34
Давид Иржичек
37:58
Юэль Эрикссон Эк
39:37
Тим Штюцле
(Дилан Козенс, Дрейк Батерсон)
40:00
Райан Хартман
40:00
Ридли Грейг
45:09
Кирилл Капризов
45:45
Дилан Козенс
(Брэди Ткачак, Тим Штюцле)
46:33
Юэль Эрикссон Эк
46:33
Тим Штюцле
55:28
Дэмон Хант
59:36
Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Юханссон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит