Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

«Сан-Хосе Шаркс» в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ

«Сан-Хосе» победил «Питтсбург» в матче НХЛ благодаря 38 сейвам Аскарова.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:4, 4:1, 1:0) в пользу гостей. У «Пингвинз» отличились Сидни Кросби (13-я минута), Рутгер Макгроарти (21), Кевин Хейз (30), Брайан Раст (40) и Энтони Манта (46). В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (11, 59), Джон Клингберг (48, 63), Вильям Эклунд (55) и Маклин Селебрини (58).

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 38 из 43 бросков. Идущий вторым в текущем сезоне по результативным действиям в составе «Питтсбурга» нападающий Евгений Малкин пропустил встречу из-за повреждения.

«Сан-Хосе», набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» (36 очков) проиграл четвертый матч подряд и идет шестым в Столичном дивизионе.

Питтсбург
5:6
1:1, 3:0, 1:4
ОТ
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
13.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17059 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Райан Варсофски
Вратари
Артур Шилов
(00:00-62:57)
Ярослав Аскаров
(00:00-56:16)
Ярослав Аскаров
(57:32-57:53)
Ярослав Аскаров
(58:22-62:57)
1-й период
06:19
Коннор Клифтон
10:27
Тайлер Тоффоли
(Александр Веннберг, Сэм Дикинсон)
12:33
Маклин Селебрини
12:41
Сидни Кросби
(Энтони Манта, Брайан Раст)
12:52
Энтони Манта
12:52
Джефф Скиннер
15:01
Уилл Смит
2-й период
20:19
Рутгер Макгроэрти
(Бенджамин Киндел, Крис Летанг)
22:15
Ник Ледди
29:42
Кевин Хэйс
(Коннор Девар, Ноэль Аччиари)
38:19
Дмитрий Орлов
39:53
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Энтони Манта)
3-й период
42:55
Райан Грэйвс
43:30
Паркер Уотерспун
43:30
Маклин Селебрини
43:30
Маклин Селебрини
45:25
Энтони Манта
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
45:39
Коннор Девар
46:54
Эрик Карлссон
47:33
Йон Клингберг
(Тайлер Тоффоли, Вильям Эклунд)
54:19
Вильям Эклунд
(Александр Веннберг, Адам Годетт)
57:32
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Тайлер Тоффоли)
58:22
Тайлер Тоффоли
(Александр Веннберг, Маклин Селебрини)
Овертайм
62:57
Йон Клингберг
(Маклин Селебрини, Коллин Граф)
Статистика
Питтсбург
Сан-Хосе
Штрафное время
12
14
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
