«Сан-Хосе Шаркс» в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:4, 4:1, 1:0) в пользу гостей. У «Пингвинз» отличились Сидни Кросби (13-я минута), Рутгер Макгроарти (21), Кевин Хейз (30), Брайан Раст (40) и Энтони Манта (46). В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (11, 59), Джон Клингберг (48, 63), Вильям Эклунд (55) и Маклин Селебрини (58).
Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 38 из 43 бросков. Идущий вторым в текущем сезоне по результативным действиям в составе «Питтсбурга» нападающий Евгений Малкин пропустил встречу из-за повреждения.
«Сан-Хосе», набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» (36 очков) проиграл четвертый матч подряд и идет шестым в Столичном дивизионе.
Дэн Мьюз
Райан Варсофски
Артур Шилов
(00:00-62:57)
Ярослав Аскаров
(00:00-56:16)
Ярослав Аскаров
(57:32-57:53)
Ярослав Аскаров
(58:22-62:57)
06:19
Коннор Клифтон
10:27
Тайлер Тоффоли
(Александр Веннберг, Сэм Дикинсон)
12:33
Маклин Селебрини
12:41
Сидни Кросби
(Энтони Манта, Брайан Раст)
12:52
Энтони Манта
12:52
Джефф Скиннер
15:01
Уилл Смит
20:19
Рутгер Макгроэрти
(Бенджамин Киндел, Крис Летанг)
22:15
Ник Ледди
29:42
Кевин Хэйс
(Коннор Девар, Ноэль Аччиари)
38:19
Дмитрий Орлов
39:53
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Энтони Манта)
42:55
Райан Грэйвс
43:30
Паркер Уотерспун
43:30
Маклин Селебрини
43:30
Маклин Селебрини
45:25
Энтони Манта
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
45:39
Коннор Девар
46:54
Эрик Карлссон
47:33
Йон Клингберг
(Тайлер Тоффоли, Вильям Эклунд)
54:19
Вильям Эклунд
(Александр Веннберг, Адам Годетт)
57:32
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Тайлер Тоффоли)
58:22
Тайлер Тоффоли
(Александр Веннберг, Маклин Селебрини)
62:57
Йон Клингберг
(Маклин Селебрини, Коллин Граф)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит