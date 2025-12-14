Ричмонд
«Вегас» обыграл «Коламбус», Дорофеев и Чинахов забросили по шайбе

«Вегас» обыграл «Коламбус» в НХЛ, Дорофеев и Чинахов забросили по одной шайбе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе «Вегаса» шайбы забросили российский нападающий Павел Дорофеев (21-я минута), Бен Хаттон (46) и Брэйден Макнэбб (54). У хозяев площадки отличились Чарли Койл (8) и российский форвард Егор Чинахов (45).

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков заблокировал один бросок и провел три силовых приема. Защитник «мундиров» Иван Проворов дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

«Вегас» одержал вторую победу подряд. «Коламбус» продлил серию поражений до пяти матчей.

Коламбус
2:3
1:0, 0:1, 1:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
14.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 16965 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Брюс Кэссиди
Вратари
Джет Гривз
(00:00-58:52)
Картер Харт
1-й период
07:02
Чарли Койл
(Зак Веренски, Коул Силлинджер)
10:49
Брэндон Саад
15:02
Дмитрий Воронков
2-й период
20:16
Дэймон Северсон
20:41
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
22:31
Брендан Смит
28:14
Бретт Хауден
3-й период
44:49
Егор Чинахов
(Кент Джонсон, Данте Фаббро)
45:52
Бен Хаттон
(Митчелл Марнер, Кэдан Корчак)
53:13
Брэйден Макнэбб
(Митчелл Марнер, Ши Теодор)
57:01
Брэйден Макнэбб
57:01
Брэйден Макнэбб
Статистика
Коламбус
Вегас
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит