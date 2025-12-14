«Вегас» обыграл «Коламбус», Дорофеев и Чинахов забросили по шайбе

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков заблокировал один бросок и провел три силовых приема. Защитник «мундиров» Иван Проворов дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев результативными действиями не отметился.