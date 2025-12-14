Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль» Демидова

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0). В составе «Рейнджерс» шайбы в основное время матча забросили Ноа Лаба (19-я минута), реализовавший штрафной бросок российский нападающий Артемий Панарин (20), Уилл Кайлли (28) и Джей Ти Миллер (28). Автором победного гола в овертайме стал Миллер (63). У «Монреаля» отличились Захари Болдюк (13), Арбер Джекай (15), Джейк Эванс (17) и Джош Андерсон (24).
Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков нанес два броска в створ ворот и заблокировал один бросок. Голкипер «синерубашечниов» Игорь Шестеркин отразил 13 бросков из 17. Нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал.
«Рейнджерс» прервали серию поражений, которая составила три матча. «Монреаль» проиграл в третьей игре из последних четырех встреч в чемпионате НХЛ.
