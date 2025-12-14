Гол Никишина и пас Свечникова принесли «Каролине» победу над клубом Мичкова

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Каролины» шайбы в основное время матча забросили Николай Элерс (30-я минута), российский защитник Александр Никишин (35) и Сет Джарвис (53). Автором победного буллита стал Джексон Блейк. У хозяев площадки отличились Бобби Бринк (11), Тревор Зеграс (18) и Карл Грундстрем (53).
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Форвард «Флайерз» Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил четыре силовых приема. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков 15 бросков из 18.
«Каролина» одержала третью победу подряд. «Филадельфия» потерпела третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.
Рик Токкет
Род Бриндамор
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
Петр Кочетков
(00:00-03:54)
Петр Кочетков
(03:57-65:00)
03:57
Матвей Мичков
10:04
Бобби Бринк
(Трэвис Санхейм, Тревор Зеграс)
17:34
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Трэвис Конекны)
29:11
Николай Элерс
(Шейн Гостисбеер)
34:12
Александр Никишин
(Тэйлор Холл, Йоэль Нюстрём)
36:54
Тревор Зеграс
52:26
Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер, Андрей Свечников)
52:49
Карл Грундстрем
(Родриго Аболс, Ноа Джулсен)
победный бросок: Джексон Блэйк
(Каролина)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит