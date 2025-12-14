Гол Никишина и пас Свечникова принесли «Каролине» победу над клубом Мичкова

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Форвард «Флайерз» Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил четыре силовых приема. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков 15 бросков из 18.