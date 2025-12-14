Нападающий «Эдмонтона» Подколзин забросил 2 шайбы в матче НХЛ с «Торонто»

После шестой пропущенной шайбы в ворота «Торонто» вместо Денниса Хильдебю встал российский голкипер Артур Ахтямов, который провел дебютный матч в НХЛ. Ахтямов является воспитанником казанского «Ак Барса», в 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 106-м номером. С 2024 года он выступал за фарм-клуб «Торонто» «Торонто Марлис» в Американской хоккейной лиге.