Нападающий «Эдмонтона» Подколзин забросил 2 шайбы в матче НХЛ с «Торонто»

Российский хоккеист отличился дважды за 34 секунды.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 14 декабря. /ТАСС/. «Эдмонтон» в гостях со счетом 6:3 обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил две шайбы. Игрок поразил ворота соперника дважды за 34 секунды. На счету россиянина 8 голов и 7 голевых передач в 32 матчах текущего сезона.

После шестой пропущенной шайбы в ворота «Торонто» вместо Денниса Хильдебю встал российский голкипер Артур Ахтямов, который провел дебютный матч в НХЛ. Ахтямов является воспитанником казанского «Ак Барса», в 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 106-м номером. С 2024 года он выступал за фарм-клуб «Торонто» «Торонто Марлис» в Американской хоккейной лиге.

«Эдмонтон» занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 36 очков в 32 матчах. «Торонто» идет на шестом месте Атлантического дивизиона с 33 очками после 31 встречи. В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Монреалем» в ночь на 15 декабря по московскому времени, «Торонто» в ночь на 17 декабря примет «Чикаго».

Торонто
3:6
1:1, 1:2, 1:3
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
14.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19023 зрителя
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Крис Ноблок
Вратари
Деннис Хилдеби
(00:00-49:28)
Тристан Джерри
Артур Ахтямов
(c 49:28)
1-й период
03:25
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
03:38
Макс Доми
16:03
Истон Коуэн
(Скотт Лотон, Стивен Лоренц)
2-й период
24:54
Оливер Экман-Ларссон
(Макс Доми, Мэттью Найз)
25:22
Джон Таварес
30:29
Коннор Макдэвид
34:02
Василий Подколзин
39:29
Дарнелл Нерс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
3-й период
41:21
Василий Подколзин
(Алек Регула, Леон Драйзайтль)
41:55
Василий Подколзин
(Мэтт Савой, Леон Драйзайтль)
49:28
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс)
59:12
Стивен Лоренц
(Трой Стэчер, Джейк Маккейб)
Статистика
Торонто
Эдмонтон
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит