Вратарь «Флориды» Бобровский провел 52-й матч «на ноль» в НХЛ

Бобровский не пропустил ни одной шайбы в 52-й раз в период карьеры в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с финном Тууккой Раском, занимающим 27-е место. На 26-м месте располагается словак Ярослав Галак, у которого 53 «сухих» матча в НХЛ. Лидером по этому показателю является канадец Мартин Бродёр (125 матчей).