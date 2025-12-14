Вратарь «Флориды» Бобровский провел 52-й матч «на ноль» в НХЛ

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. «Флорида» в гостях со счетом 4:0 обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (21-я минута), Сэм Беннетт (26) и Брэд Маршанд (40, 58).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 15 бросков по воротам и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль». На счету россиянина 13 побед в 22 играх текущего регулярного чемпионата.
Бобровский не пропустил ни одной шайбы в 52-й раз в период карьеры в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с финном Тууккой Раском, занимающим 27-е место. На 26-м месте располагается словак Ярослав Галак, у которого 53 «сухих» матча в НХЛ. Лидером по этому показателю является канадец Мартин Бродёр (125 матчей).
«Флорида» занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 34 очка в 31 матче. «Даллас» идет на втором месте Центрального дивизиона с 47 очками после 33 игр. В следующем матче «Флорида» на выезде сыграет с «Тампой» в ночь на 16 декабря по московскому времени, «Даллас» тогда же примет «Лос-Анджелес».
В других матчах игрового дня «Детройт» на выезде победил «Чикаго» (4:0), «Каролина» одержала гостевую победу над «Филадельфией» (4:3 после буллитов), защитник «Каролины» Александр Никишин забросил одну шайбу, его партнер по команде нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей. «Вегас» в гостях переиграл «Коламбус» (3:2), по одной шайбе в матче забросили нападающие Павел Дорофеев («Вегас») и Егор Чинахов («Коламбус»).
Глен Гулутзан
Пол Морис
Джейк Эттинджер
(00:00-54:11)
Сергей Бобровский
Джейк Эттинджер
(c 57:12)
16:06
Маки Самоскевич
20:19
Антон Лунделл
(Эту Луостаринен, Сэм Райнхарт)
25:45
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Брэд Маршан)
30:05
Джейми Бенн
30:05
Ноа Грегор
31:14
Командный штраф
34:53
Аарон Экблад
37:16
Джефф Питри
39:11
Илья Любушкин
39:45
Брэд Маршан
(Сэм Райнхарт, Сет Джонс)
52:46
Джастин Хрыковиан
52:46
Эван Родригес
57:12
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
58:05
Алекс Петровик
58:05
Алекс Петровик
60:00
Радек Факса
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит