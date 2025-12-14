Ричмонд
20:30
Нью-Джерси
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2

Вратарь «Флориды» Бобровский провел 52-й матч «на ноль» в НХЛ

Команда российского голкипера победила «Даллас» со счетом 4:0.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. «Флорида» в гостях со счетом 4:0 обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (21-я минута), Сэм Беннетт (26) и Брэд Маршанд (40, 58).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 15 бросков по воротам и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль». На счету россиянина 13 побед в 22 играх текущего регулярного чемпионата.

Бобровский не пропустил ни одной шайбы в 52-й раз в период карьеры в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с финном Тууккой Раском, занимающим 27-е место. На 26-м месте располагается словак Ярослав Галак, у которого 53 «сухих» матча в НХЛ. Лидером по этому показателю является канадец Мартин Бродёр (125 матчей).

«Флорида» занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 34 очка в 31 матче. «Даллас» идет на втором месте Центрального дивизиона с 47 очками после 33 игр. В следующем матче «Флорида» на выезде сыграет с «Тампой» в ночь на 16 декабря по московскому времени, «Даллас» тогда же примет «Лос-Анджелес».

В других матчах игрового дня «Детройт» на выезде победил «Чикаго» (4:0), «Каролина» одержала гостевую победу над «Филадельфией» (4:3 после буллитов), защитник «Каролины» Александр Никишин забросил одну шайбу, его партнер по команде нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей. «Вегас» в гостях переиграл «Коламбус» (3:2), по одной шайбе в матче забросили нападающие Павел Дорофеев («Вегас») и Егор Чинахов («Коламбус»).

Даллас
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
14.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Пол Морис
Вратари
Джейк Эттинджер
(00:00-54:11)
Сергей Бобровский
Джейк Эттинджер
(c 57:12)
1-й период
16:06
Маки Самоскевич
2-й период
20:19
Антон Лунделл
(Эту Луостаринен, Сэм Райнхарт)
25:45
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Брэд Маршан)
30:05
Джейми Бенн
30:05
Ноа Грегор
31:14
Командный штраф
34:53
Аарон Экблад
37:16
Джефф Питри
39:11
Илья Любушкин
39:45
Брэд Маршан
(Сэм Райнхарт, Сет Джонс)
3-й период
52:46
Джастин Хрыковиан
52:46
Эван Родригес
57:12
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
58:05
Алекс Петровик
58:05
Алекс Петровик
Овертайм
60:00
Радек Факса
Статистика
Даллас
Флорида
Штрафное время
25
13
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит