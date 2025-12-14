Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. «Колорадо» дома со счетом 4:2 обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (2-я минута), Джек Друри (12), Виктор Олофссон (30), Валерий Ничушкин (57). У «Нэшвилла» отличились Джонатан Маршессо (13) и Тайсон Джост (59). Одной голевой передачей отметился нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков.
Ничушкин забросил восьмую шайбу в текущем сезоне, также на счету россиянина восемь голевых передач в 24 играх. Нападающий довел число шайб в НХЛ до 145, по этому показателю он вышел на 35-е место, сравнявшись с Александром Радуловым. Лидером по числу шайб в истории лиги является россиянин Александр Овечкин (911 голов).
Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Колорадо» возглавляет турнирную таблицу дивизиона с 53 очками после 32 игр. «Нэшвилл» идет на последнем, восьмом месте с 28 очками после 31 встречи. В следующем матче «Колорадо» на выезде сыграет с «Сиэтлом» в ночь на 17 декабря по московскому времени, «Нэшвилл» в ночь на 16 декабря проведет гостевой матч против «Сент-Луиса».
Джаред Беднар
Эндрю Брюнетт
Скотт Уэджвуд
(00:00-29:38)
Юстус Аннунен
(00:00-03:49)
Скотт Уэджвуд
(29:57-33:34)
Юстус Аннунен
(04:13-55:52)
Скотт Уэджвуд
(c 34:00)
Юстус Аннунен
(c 56:26)
01:26
Нэйтан Маккиннон
(Брент Бернс)
04:13
Сэм Малински
09:56
Райд Шефер
11:34
Валерий Ничушкин
11:47
Джек Друри
(Кэйл Макар, Самуэль Жирар)
12:37
Джонатан Маршессо
(Райан О`Райлли, Филип Форсберг)
25:59
Сэм Малински
29:57
Виктор Олофссон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
34:00
Тайсон Джост
37:39
Тайсон Джост
52:12
Роман Йоси
56:26
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон)
58:57
Тайсон Джост
(Федор Свечков)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит