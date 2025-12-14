Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2

Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян

Нападающий «Колорадо» забросил 145-ю шайбу в победном матче против «Нэшвилла».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. «Колорадо» дома со счетом 4:2 обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (2-я минута), Джек Друри (12), Виктор Олофссон (30), Валерий Ничушкин (57). У «Нэшвилла» отличились Джонатан Маршессо (13) и Тайсон Джост (59). Одной голевой передачей отметился нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков.

Ничушкин забросил восьмую шайбу в текущем сезоне, также на счету россиянина восемь голевых передач в 24 играх. Нападающий довел число шайб в НХЛ до 145, по этому показателю он вышел на 35-е место, сравнявшись с Александром Радуловым. Лидером по числу шайб в истории лиги является россиянин Александр Овечкин (911 голов).

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Колорадо» возглавляет турнирную таблицу дивизиона с 53 очками после 32 игр. «Нэшвилл» идет на последнем, восьмом месте с 28 очками после 31 встречи. В следующем матче «Колорадо» на выезде сыграет с «Сиэтлом» в ночь на 17 декабря по московскому времени, «Нэшвилл» в ночь на 16 декабря проведет гостевой матч против «Сент-Луиса».

Колорадо
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
14.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18130 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Эндрю Брюнетт
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-29:38)
Юстус Аннунен
(00:00-03:49)
Скотт Уэджвуд
(29:57-33:34)
Юстус Аннунен
(04:13-55:52)
Скотт Уэджвуд
(c 34:00)
Юстус Аннунен
(c 56:26)
1-й период
01:26
Нэйтан Маккиннон
(Брент Бернс)
04:13
Сэм Малински
09:56
Райд Шефер
11:34
Валерий Ничушкин
11:47
Джек Друри
(Кэйл Макар, Самуэль Жирар)
12:37
Джонатан Маршессо
(Райан О`Райлли, Филип Форсберг)
2-й период
25:59
Сэм Малински
29:57
Виктор Олофссон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
34:00
Тайсон Джост
37:39
Тайсон Джост
3-й период
52:12
Роман Йоси
56:26
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон)
58:57
Тайсон Джост
(Федор Свечков)
Статистика
Колорадо
Нэшвилл
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше