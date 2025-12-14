Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Колорадо» возглавляет турнирную таблицу дивизиона с 53 очками после 32 игр. «Нэшвилл» идет на последнем, восьмом месте с 28 очками после 31 встречи. В следующем матче «Колорадо» на выезде сыграет с «Сиэтлом» в ночь на 17 декабря по московскому времени, «Нэшвилл» в ночь на 16 декабря проведет гостевой матч против «Сент-Луиса».