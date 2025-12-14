Шестеркин — 8-й российский вратарь с 300 матчами в НХЛ

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский голкипер Игорь Шестеркин. Для него матч стал юбилейным (300-м) в НХЛ.
Шестеркин — восьмой российский вратарь с 300+ матчами в НХЛ. Чаще в сильнейшей лиге мира среди его соотечественников играли лишь Александр Георгиев (303 матча), Илья Брызгалов (465), Андрей Василевский (559), Семен Варламов (621), Евгений Набоков (697), Сергей Бобровский (776) и Николай Хабибулин (799).
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
14.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Мартен Сан-Луи
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-16:51)
Джейкоб Фаулер
(00:00-62:56)
Игорь Шестеркин
(16:59-61:46)
Игорь Шестеркин
(62:29-62:56)
1-й период
12:41
Захари Болдюк
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
14:10
Арбер Джекай
(Александр Тексье, Александр Каррье)
16:18
Джейк Эванс
(Джозеф Велено, Лэйн Хатсон)
16:59
Лэйн Хатсон
18:49
Ноа Лаба
(Уилл Куилль, Конор Шири)
19:08
Артемий Панарин
19:08
Ноа Добсон
19:52
Владислав Гавриков
2-й период
23:17
Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
27:22
Уилл Куилль
(Мэттью Робертсон, Ноа Лаба)
27:58
Джей Ти Миллер
(Конор Шири, Мэттью Робертсон)
32:24
Уильям Борген
32:24
Оуэн Бек
Овертайм
62:29
Джейк Эванс
62:56
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
Статистика
Рейнджерс
Монреаль
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит