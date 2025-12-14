Шестеркин — 8-й российский вратарь с 300 матчами в НХЛ

Шестеркин — восьмой российский вратарь с 300+ матчами в НХЛ. Чаще в сильнейшей лиге мира среди его соотечественников играли лишь Александр Георгиев (303 матча), Илья Брызгалов (465), Андрей Василевский (559), Семен Варламов (621), Евгений Набоков (697), Сергей Бобровский (776) и Николай Хабибулин (799).