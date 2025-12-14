Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
15.12
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.68
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Шестеркин — 8-й российский вратарь с 300 матчами в НХЛ

14 декабря «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своем льду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ и добился победы в овертайме — 5:4.

Источник: Reuters

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский голкипер Игорь Шестеркин. Для него матч стал юбилейным (300-м) в НХЛ.

Шестеркин — восьмой российский вратарь с 300+ матчами в НХЛ. Чаще в сильнейшей лиге мира среди его соотечественников играли лишь Александр Георгиев (303 матча), Илья Брызгалов (465), Андрей Василевский (559), Семен Варламов (621), Евгений Набоков (697), Сергей Бобровский (776) и Николай Хабибулин (799).

Рейнджерс
5:4
2:3, 2:1, 0:0
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
14.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Мартен Сан-Луи
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-16:51)
Джейкоб Фаулер
(00:00-62:56)
Игорь Шестеркин
(16:59-61:46)
Игорь Шестеркин
(62:29-62:56)
1-й период
12:41
Захари Болдюк
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
14:10
Арбер Джекай
(Александр Тексье, Александр Каррье)
16:18
Джейк Эванс
(Джозеф Велено, Лэйн Хатсон)
16:59
Лэйн Хатсон
18:49
Ноа Лаба
(Уилл Куилль, Конор Шири)
19:08
Артемий Панарин
19:08
Ноа Добсон
19:52
Владислав Гавриков
2-й период
23:17
Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
27:22
Уилл Куилль
(Мэттью Робертсон, Ноа Лаба)
27:58
Джей Ти Миллер
(Конор Шири, Мэттью Робертсон)
32:24
Уильям Борген
32:24
Оуэн Бек
Овертайм
62:29
Джейк Эванс
62:56
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
Статистика
Рейнджерс
Монреаль
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит