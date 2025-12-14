Панарин рассказал, что почувствовал во время своего первого буллита в НХЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что запаниковал во время исполнения своего первого в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) буллита.
В воскресенье «Рейнджерс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин на 20-й минуте реализовал штрафной бросок, который стал для него первым в карьере в лиге.
«Честно говоря, я запаниковал», — со смехом ответил Панарин, слова которого приводит сайт НХЛ.
Панарину 34 года, он сыграл 785 матчей в НХЛ, в которых забросил 313 шайб и отдал 590 голевых передач. Ранее россиянин также играл за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Майк Салливан
Мартен Сан-Луи
Игорь Шестеркин
(00:00-16:51)
Джейкоб Фаулер
(00:00-62:56)
Игорь Шестеркин
(16:59-61:46)
Игорь Шестеркин
(62:29-62:56)
12:41
Захари Болдюк
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
14:10
Арбер Джекай
(Александр Тексье, Александр Каррье)
16:18
Джейк Эванс
(Джозеф Велено, Лэйн Хатсон)
16:59
Лэйн Хатсон
18:49
Ноа Лаба
(Уилл Куилль, Конор Шири)
19:08
Артемий Панарин
19:08
Ноа Добсон
19:52
Владислав Гавриков
23:17
Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
27:22
Уилл Куилль
(Мэттью Робертсон, Ноа Лаба)
27:58
Джей Ти Миллер
(Конор Шири, Мэттью Робертсон)
32:24
Уильям Борген
32:24
Оуэн Бек
62:29
Джейк Эванс
62:56
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит