Панарин рассказал, что почувствовал во время своего первого буллита в НХЛ

В воскресенье «Рейнджерс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин на 20-й минуте реализовал штрафной бросок, который стал для него первым в карьере в лиге.