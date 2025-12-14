Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве.
В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил в гостях «Виннипег Джетс» со счетом 1:5. Единственную шайбу гости забросили в большинстве в концовке третьего периода — отличился Джейкоб Чикран с передач Овечкина и Джона Карлсона.
40-летний Овечкин записал на свой счет 611-е очко в большинстве (328 шайб и 283 передачи). Он опередил по этому показателю чеха Яромира Ягра (610).
Рекордсменом лиги по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки (890).
Всего на счету Овечкина в этом сезоне 14 голов и 17 передач в 32 играх.
Скотт Арниел
Спенсер Карбери
Коннор Хеллибак
Логан Томпсон
(00:00-26:11)
Логан Томпсон
(c 26:18)
06:50
Марк Шайфли
09:13
Логан Стэнли
(Марк Шайфли, Джош Моррисси)
09:59
Джонатан Тэйвз
18:43
Морган Бэррон
(Адам Лаури, Алекс Иафалло)
23:39
Алекс Иафалло
(Адам Лаури)
25:52
Джон Карлсон
36:18
Морган Бэррон
39:24
Ник Дауд
39:53
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
46:02
Джон Карлсон
51:55
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
54:49
Габриэль Виларди
55:30
Люк Шенн
56:32
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит