Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
15.12
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.70
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве

Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (1:5), записав на свой счет 611-е очко в большинстве за карьеру.

Источник: РБК Спорт

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве.

В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил в гостях «Виннипег Джетс» со счетом 1:5. Единственную шайбу гости забросили в большинстве в концовке третьего периода — отличился Джейкоб Чикран с передач Овечкина и Джона Карлсона.

40-летний Овечкин записал на свой счет 611-е очко в большинстве (328 шайб и 283 передачи). Он опередил по этому показателю чеха Яромира Ягра (610).

Рекордсменом лиги по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки (890).

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 14 голов и 17 передач в 32 играх.

Виннипег
5:1
2:0, 2:0, 1:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
14.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14096 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Хеллибак
Логан Томпсон
(00:00-26:11)
Логан Томпсон
(c 26:18)
1-й период
06:50
Марк Шайфли
09:13
Логан Стэнли
(Марк Шайфли, Джош Моррисси)
09:59
Джонатан Тэйвз
18:43
Морган Бэррон
(Адам Лаури, Алекс Иафалло)
2-й период
23:39
Алекс Иафалло
(Адам Лаури)
25:52
Джон Карлсон
36:18
Морган Бэррон
39:24
Ник Дауд
39:53
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
3-й период
46:02
Джон Карлсон
51:55
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
54:49
Габриэль Виларди
55:30
Люк Шенн
56:32
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
Статистика
Виннипег
Вашингтон
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше