Капризов вышел на второе место в списке снайперов в истории «Миннесоты»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов вышел на второе место в списке снайперов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».
В ночь на понедельник «Миннесота Уайлд» дома одержала победу над «Бостон Брюинз» со счетом 6:2 (1:0, 2:0, 3:2). Капризов отметился дублем и результативной передачей.
Россиянин забросил 204-ю и 205-ю шайбы в составе «Миннесоты», сравнявшись по этому показателю с Микко Койву и заняв второе место в списке лучших снайперов клуба в истории. Рекордсменом команды является Мариан Габорик с 219 голами.
Также Капризов в шестой раз в карьере в НХЛ забросил 20 и более шайб за сезон и стал рекордсменом «Уайлд» по этому показателю. Он обошел Койву и Габорика.
Капризову 28 лет, он был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. Форвард дебютировал в североамериканской лиге в январе 2021 года и по итогам сезона стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку. В регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провел 352 матча, в которых набрал 423 очка (205 голов и 218 передач). Россиянин является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, которому за один регулярный чемпионат удалось преодолеть отметку в 100 результативных баллов (108).
Джон Хайнс
Марко Штурм
Филип Густавссон
(00:00-54:49)
Джереми Суэймен
Филип Густавссон
(c 54:55)
08:26
Никита Задоров
10:11
Джаред Сперджен
(Брок Фэйбер, Маркус Юханссон)
10:38
Николя Обе-Кубель
22:11
Николя Обе-Кубель
28:49
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
31:15
Майкл Эйссимонт
32:57
Райан Хартман
(Брок Фэйбер)
40:54
Куинн Хьюз
(Райан Хартман, Николя Обе-Кубель)
48:08
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
50:58
Алекс Стивс
(Фрейзер Минтен, Майкл Эйссимонт)
54:55
Кирилл Капризов
(Дэмон Хант, Райан Хартман)
57:43
Шон Керали
59:59
Эндрю Пик
(Шон Керали, Таннер Жанно)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит