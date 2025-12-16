Ричмонд
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.86
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.57
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.16
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.35
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Российский голкипер сломал клюшку после поражения в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл дома «Анахайму» со счетом 1:4.

Источник: Getty Images

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сломал свою клюшку после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Дакс». Шестеркин отразил 22 броска из 25 и был признан третьей звездой встречи.

После финальной сирены вратарь отправился в подтрибунное помещение, где сломал клюшку ударами о стену.

В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Мэттью Робертсон (37-я минута), ему ассистировал российский форвард Артемий Панарин. У победителей отличились Джексон Лакомб (28), Каттер Готье (46, 60) и российский защитник Павел Минтюков (60).

«Рейнджерс» потерпели 12-е домашнее поражение в сезоне, команда занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 34 матчах. «Анахайм» идет пятым в Западной конференции с 41 очком после 33 встреч.