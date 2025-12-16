Американский клуб страдает без русского гиганта! Травма ветерана Малкина оставит «Питтсбург» без плей-офф?

«Малкин уже не находится на пике карьеры, однако в этом чемпионате он показал, что у него по-прежнему есть, что предложить. К сожалению, его отсутствие образует в составе огромную брешь, и заполнить ее в полной мере вряд ли удастся. Если в ближайшие дни и недели “Питтсбург” начнет сдавать позиции, травма Евгения станет одним из ключевых объяснений того, почему команда может не попасть в плей-офф четвертый раз подряд», — считает журналист «The Hockey News» Адам Прото.