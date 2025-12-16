Американский клуб страдает без русского гиганта! Травма ветерана Малкина оставит «Питтсбург» без плей-офф?

Для кого нынешний сезон НХЛ складывался действительно здорово, так это для Евгения Малкина, который наряду со своим звездным партнером Сидни Кросби выдал шикарное начало регулярного чемпионата. Канадец и россиянин стали первым в этом сезоне дуэтом, в котором каждый хоккеист выбил по 20 очков. «Питтсбург» оформил один из лучших стартов сезона за последние годы и какое-то время был в числе лидеров Восточной конференции.
Но увы, результативному ходу Евгения Малкина, а с ним и всего «Питтсбурга», наступил конец, причиной тому — повреждение верхней части тела, полученное россиянином в матче с «Тампой» 5 декабря. Несколькими днями позже «Пингвинз» сообщили, что Джино помещен в список травмированных. Сначала речь шла о статусе возвращения «со дня на день», затем стали говорить уже о нескольких неделях, теперь и вовсе неизвестно, увидим ли мы Евгения в этом календарном году.
Отсутствие Малкина сильно ощутимо для команды, все-таки, когда выбывает центр второго звена, отличавшийся такой результативностью, это обязательно скажется на игре и результатах. Можно сказать, что незаменимых нет, но не в этом случае, также считает и Сидни Кросби:
«Заменить Джино непросто. Практически невозможно. Думаю, мы должны добавить всей командой. Он отлично играет за нас, так что нам всем придется выложиться по полной, набрать очки и показать хороший хоккей, пока он не вернется», — сказал канадец о ситуации с травмой Малкина.
Потеря российского форварда, набравшего за 26 матчей 29 (8+21) результативных баллов стало ударом для «пенс». С того момента, как выбыл Евгений, «Питтсбург» потерпел пять поражений подряд, причем два раза кряду отдал игры с разницей в три шайбы. С пятого места в Восточной конференции, на котором «пингвины» находились на момент получения Малкиным травмы, они упали уже на девятую строчку — за пределы зоны плей-офф.
«Малкин уже не находится на пике карьеры, однако в этом чемпионате он показал, что у него по-прежнему есть, что предложить. К сожалению, его отсутствие образует в составе огромную брешь, и заполнить ее в полной мере вряд ли удастся. Если в ближайшие дни и недели “Питтсбург” начнет сдавать позиции, травма Евгения станет одним из ключевых объяснений того, почему команда может не попасть в плей-офф четвертый раз подряд», — считает журналист «The Hockey News» Адам Прото.
Перед началом нынешнего сезона мало кто мог предположить, что «Пингвинз» вообще способны на что-то серьезное, во многом крутыерезультаты достигались Кросби и Малкину и их очередной молодости. Ну, а сложившаяся ситуация — мощный сигнал руководству «Питтсбурга», которое должно осознать, насколько россиянин важен для нынешней команды. Может, эта ситуация побудит Кайла Дубаса не ждать олимпийской паузы, а задуматься над продлением Евгения уже сейчас?
Надежда Тонконог