Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.12
Бостон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
17.12
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
17.12
Коламбус
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
17.12
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
17.12
Питтсбург
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
17.12
Рейнджерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
17.12
Торонто
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.41
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.12
Миннесота
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
17.12
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
17.12
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
4.96
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Американский клуб страдает без русского гиганта! Травма ветерана Малкина оставит «Питтсбург» без плей-офф?

«Его невозможно заменить».

Источник: Getty Images

Для кого нынешний сезон НХЛ складывался действительно здорово, так это для Евгения Малкина, который наряду со своим звездным партнером Сидни Кросби выдал шикарное начало регулярного чемпионата. Канадец и россиянин стали первым в этом сезоне дуэтом, в котором каждый хоккеист выбил по 20 очков. «Питтсбург» оформил один из лучших стартов сезона за последние годы и какое-то время был в числе лидеров Восточной конференции.

Но увы, результативному ходу Евгения Малкина, а с ним и всего «Питтсбурга», наступил конец, причиной тому — повреждение верхней части тела, полученное россиянином в матче с «Тампой» 5 декабря. Несколькими днями позже «Пингвинз» сообщили, что Джино помещен в список травмированных. Сначала речь шла о статусе возвращения «со дня на день», затем стали говорить уже о нескольких неделях, теперь и вовсе неизвестно, увидим ли мы Евгения в этом календарном году.

Отсутствие Малкина сильно ощутимо для команды, все-таки, когда выбывает центр второго звена, отличавшийся такой результативностью, это обязательно скажется на игре и результатах. Можно сказать, что незаменимых нет, но не в этом случае, также считает и Сидни Кросби:

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 11, 17.12.2025, 3:00
Питтсбург
-
Эдмонтон
-

«Заменить Джино непросто. Практически невозможно. Думаю, мы должны добавить всей командой. Он отлично играет за нас, так что нам всем придется выложиться по полной, набрать очки и показать хороший хоккей, пока он не вернется», — сказал канадец о ситуации с травмой Малкина.

Потеря российского форварда, набравшего за 26 матчей 29 (8+21) результативных баллов стало ударом для «пенс». С того момента, как выбыл Евгений, «Питтсбург» потерпел пять поражений подряд, причем два раза кряду отдал игры с разницей в три шайбы. С пятого места в Восточной конференции, на котором «пингвины» находились на момент получения Малкиным травмы, они упали уже на девятую строчку — за пределы зоны плей-офф.

«Малкин уже не находится на пике карьеры, однако в этом чемпионате он показал, что у него по-прежнему есть, что предложить. К сожалению, его отсутствие образует в составе огромную брешь, и заполнить ее в полной мере вряд ли удастся. Если в ближайшие дни и недели “Питтсбург” начнет сдавать позиции, травма Евгения станет одним из ключевых объяснений того, почему команда может не попасть в плей-офф четвертый раз подряд», — считает журналист «The Hockey News» Адам Прото.

Перед началом нынешнего сезона мало кто мог предположить, что «Пингвинз» вообще способны на что-то серьезное, во многом крутыерезультаты достигались Кросби и Малкину и их очередной молодости. Ну, а сложившаяся ситуация — мощный сигнал руководству «Питтсбурга», которое должно осознать, насколько россиянин важен для нынешней команды. Может, эта ситуация побудит Кайла Дубаса не ждать олимпийской паузы, а задуматься над продлением Евгения уже сейчас?

Надежда Тонконог

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше