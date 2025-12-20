Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Беарс».
В обратном направлении был отправлен другой российский нападающий Богдан Тринеев.
Мирошниченко 21 год. Он был выбран «Кэпиталз» в первом раунде драфта 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за «Херши» 12 матчей и набрал 9 (4 гола + 5 передач) очков. Также в его активе 10 очков (3+7) в 39 матчах НХЛ за карьеру.
23-летний Тринеев дебютировал в составе «Вашингтона» в текущем сезоне. Он сыграл за клуб два матча и не набрал очков.