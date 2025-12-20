Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего

Мирошниченко 21 год. Он был выбран «Кэпиталз» в первом раунде драфта 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за «Херши» 12 матчей и набрал 9 (4 гола + 5 передач) очков. Также в его активе 10 очков (3+7) в 39 матчах НХЛ за карьеру.