Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2

Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего

«Вашингтон» вызвал в состав Мирошниченко и отправил в АХЛ Тринеева.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Беарс».

В обратном направлении был отправлен другой российский нападающий Богдан Тринеев.

Мирошниченко 21 год. Он был выбран «Кэпиталз» в первом раунде драфта 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за «Херши» 12 матчей и набрал 9 (4 гола + 5 передач) очков. Также в его активе 10 очков (3+7) в 39 матчах НХЛ за карьеру.

23-летний Тринеев дебютировал в составе «Вашингтона» в текущем сезоне. Он сыграл за клуб два матча и не набрал очков.