Дебютный гол Бута в НХЛ не спас «Юту» от поражения

Заброшенная шайба для 20-летнего Бута стала дебютной в НХЛ. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом «Аризона Койотис». В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с «Ютой».