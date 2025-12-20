Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2

Дебютный гол Бута в НХЛ не спас «Юту» от поражения

Дебютный гол Бута в НХЛ не спас «Юту» от поражения в матче с «Нью-Джерси».

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клуб «Юта Маммот» на своем льду проиграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. У «Юты» гол забил российский нападающий Даниил Бут (10-я минута). У «Нью-Джерси» отличились Коннор Браун (32) и Стефан Ноусен (45).

Заброшенная шайба для 20-летнего Бута стала дебютной в НХЛ. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом «Аризона Койотис». В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с «Ютой».

«Юта» идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своем активе 37 очков. «Нью-Джерси» (41) располагается на третьем месте в столичном дивизионе.

В другом матче дня «Каролина Харрикейнз» на выезде в серии буллитов проиграла «Флорида Пантерс» со счетом 3:4 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:1), несмотря на две передачи российского форварда Андрея Свечникова. Гости упустили преимущество, ведя со счетом 3:0 за 10 минут до конца встречи.

Результаты остальных матчей дня:

  • «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:4 (0:3, 0:0, 1:1);
  • «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1);
  • «Анахайм Дакс» — «Даллас Старз» — 3:8 (1:4, 0:3, 2:1).

Юта
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
20.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Шелдон Киф
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-07:48)
Якоб Маркстрем
(00:00-42:46)
Карел Веймелка
(08:10-57:55)
Якоб Маркстрем
(c 43:11)
Карел Веймелка
(58:20-58:28)
1-й период
08:10
Дуги Хэмилтон
09:35
Даниил Бут
(Шон Дурзи)
11:00
Даниил Бут
12:03
Нэйт Шмидт
2-й период
21:16
Барретт Хэйтон
24:35
Ангус Крокшенк
27:58
Лоусон Крауз
31:21
Коннор Браун
(Нико Хишир)
39:26
Бренден Диллон
3-й период
43:11
Михаил Сергачев
44:20
Стефан Ноесен
(Нико Хишир, Люк Хьюз)
58:39
Доусон Мерсер
Статистика
Юта
Нью-Джерси
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит