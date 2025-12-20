Дебютный гол Бута в НХЛ не спас «Юту» от поражения

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клуб «Юта Маммот» на своем льду проиграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. У «Юты» гол забил российский нападающий Даниил Бут (10-я минута). У «Нью-Джерси» отличились Коннор Браун (32) и Стефан Ноусен (45).
Заброшенная шайба для 20-летнего Бута стала дебютной в НХЛ. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом «Аризона Койотис». В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с «Ютой».
«Юта» идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своем активе 37 очков. «Нью-Джерси» (41) располагается на третьем месте в столичном дивизионе.
В другом матче дня «Каролина Харрикейнз» на выезде в серии буллитов проиграла «Флорида Пантерс» со счетом 3:4 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:1), несмотря на две передачи российского форварда Андрея Свечникова. Гости упустили преимущество, ведя со счетом 3:0 за 10 минут до конца встречи.
Результаты остальных матчей дня:
- «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:4 (0:3, 0:0, 1:1);
- «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1);
- «Анахайм Дакс» — «Даллас Старз» — 3:8 (1:4, 0:3, 2:1).
Андре Туриньи
Шелдон Киф
Карел Веймелка
(00:00-07:48)
Якоб Маркстрем
(00:00-42:46)
Карел Веймелка
(08:10-57:55)
Якоб Маркстрем
(c 43:11)
Карел Веймелка
(58:20-58:28)
08:10
Дуги Хэмилтон
09:35
Даниил Бут
(Шон Дурзи)
11:00
Даниил Бут
12:03
Нэйт Шмидт
21:16
Барретт Хэйтон
24:35
Ангус Крокшенк
27:58
Лоусон Крауз
31:21
Коннор Браун
(Нико Хишир)
39:26
Бренден Диллон
43:11
Михаил Сергачев
44:20
Стефан Ноесен
(Нико Хишир, Люк Хьюз)
58:39
Доусон Мерсер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит