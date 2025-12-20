«Питтсбург Пингвинз» объявил о смене владельца

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американская фирма по управлению частными инвестициями Hoffmann Family of Companies приобрела контрольный пакет акций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз», сообщается на сайте команды.
По информации издания ESPN, сумма сделки оценивается в 1,7−1,8 млрд долларов.
«Наша цель — сделать все, чтобы вернуть “Пингвинз” на вершину НХЛ. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с исключительной командой руководителей, уже находящейся на местах, укрепления связи с болельщиками и гарантии того, что франшиза останется источником гордости для города на многие поколения», — заявил генеральный директор компании Джефф Хоффманн.
Компания Fenway Sports Group (FSG), приобретшая контрольный пакет акций «Пингвинов» в 2021 году, останется миноритарным акционером на определенный период и продолжит поддерживать ключевые бизнес-направления, включая продажу спонсорства и управление региональными спортивными сетями, в рамках поэтапного перехода.