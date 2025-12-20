«Питтсбург Пингвинз» объявил о смене владельца

«Наша цель — сделать все, чтобы вернуть “Пингвинз” на вершину НХЛ. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с исключительной командой руководителей, уже находящейся на местах, укрепления связи с болельщиками и гарантии того, что франшиза останется источником гордости для города на многие поколения», — заявил генеральный директор компании Джефф Хоффманн.