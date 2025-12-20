Ричмонд
Кучеров может пропустить второй матч подряд из-за болезни

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров из-за болезни может пропустить игру регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», сообщил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Источник: Reuters

19 декабря россиянин по той же причине не смог принять участие в матче против «Лос-Анджелеса» (1:2). Купер примет решение о том, выйдет ли Кучеров на лед, перед игрой с «Харрикейнз».

Матч «Тампа-Бэй» — «Каролина» состоится в ночь на воскресенье, 21 декабря и начнется в 3.00 (мск).

В сезоне-2025/26 Кучеров провел 30 матчей и набрал 42 (13+29) очка.

Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.10
П2
2.60
