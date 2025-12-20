Кучеров может пропустить второй матч подряд из-за болезни

19 декабря россиянин по той же причине не смог принять участие в матче против «Лос-Анджелеса» (1:2). Купер примет решение о том, выйдет ли Кучеров на лед, перед игрой с «Харрикейнз».
Матч «Тампа-Бэй» — «Каролина» состоится в ночь на воскресенье, 21 декабря и начнется в 3.00 (мск).
В сезоне-2025/26 Кучеров провел 30 матчей и набрал 42 (13+29) очка.
