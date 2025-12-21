Ричмонд
Шайба Тарасенко помогла «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

Два очка Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) в пользу «Миннесоты». В составе победителей дублем отметился Мэтт Болди (4-я и 11-я минуты), шайбы также забросили Райан Хартман (20) и российский нападающий Владимир Тарасенко (50). У «Эдмонтона» отличились Эндрю Манджапане (14) и Коннор Макдэвид (19).

Тарасенко также отметился голевой передачей, всего в его активе 19 (7+12) очков в 29 матчах сезона. Ассистировавший ему российский нападающий Яков Тренин заработал 11-й результативный балл (2+9) в своем 36-м матче. Форварды «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров очков не набрали, как и нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.

«Миннесота» (49 очков) одержала седьмую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Эдмонтон» с 40 баллами располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.

Миннесота
5:2
3:2, 0:0, 2:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
20.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19025 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Крис Ноблок
Вратари
Филип Густавссон
Кэлвин Пикар
(00:00-56:13)
Кэлвин Пикар
(56:44-56:48)
Кэлвин Пикар
(c 58:35)
1-й период
03:42
Мэтт Болди
09:53
Леон Драйзайтль
09:53
Леон Драйзайтль
10:56
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
13:35
Эндрю Манджапане
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
17:10
Джейкоб Миддлтон
18:44
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн, Леон Драйзайтль)
19:52
Райан Хартман
(Матс Зуккарелло, Джейкоб Миддлтон)
2-й период
21:06
Юнас Бродин
3-й период
49:08
Владимир Тарасенко
(Яков Тренин)
58:35
Нико Штурм
(Владимир Тарасенко, Маркус Юханссон)
Статистика
Миннесота
Эдмонтон
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
