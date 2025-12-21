Хоккеист «Тампы» Кучеров отдал 30-ю голевую передачу в сезоне

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. «Тампа» дома со счетом 6:4 обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей одной голевой передачей отметился нападающий Никита Кучеров, она стала для игрока 30-й в текущем сезоне. Также на его счету 13 голов в 31 матче. У «Каролины» одну шайбу забросил нападающий Андрей Свечников, отличившийся в восьмой раз в текущем регулярном чемпионате. В 35 играх россиянин также отдал 15 раз ассистировал партнерам. Защитник «Каролины» Александр Никишин не отметился результативными действиями.
Ворота команд защищали российские голкиперы Андрей Василевский («Тампа») и Петр Кочетков («Каролина»). Василевский отразил 18 бросков, Кочетков сделал 23 сейва.
«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 41 очко в 35 матчах. «Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 47 очками после 35 встреч. В следующем матче «Тампа» дома сыграет с «Сент-Луисом» в ночь на 23 декабря по московскому времени, «Каролина» в ночь на 24 декабря примет «Флориду».
В других матчах игрового дня «Баффало» дома со счетом 3:2 после серии буллитов переиграл «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль» одержал домашнюю победу над «Питтсбургом» (4:0), «Нэшвилл» на своем льду был сильнее «Торонто» (5:3). «Бостон» дома со счетом 4:5 после буллитов уступил «Ванкуверу», по одной голевой передаче в составе хозяев отдали защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов. «Сент-Луис» одержал выездную победу над «Флоридой» (6:2), в составе победителей два результативных паса отдал форвард Павел Бучневич. Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов отразил 25 бросков.
«Чикаго» на выезде уступил «Оттаве» (4:6), форвард гостей Илья Михеев забросил две шайбы.
Джон Купер
Род Бриндамор
Андрей Василевский
Петр Кочетков
(00:00-58:39)
Петр Кочетков
(c 59:33)
02:42
Эрик Робинсон
(Джордан Стаал)
03:27
Деклан Карлайл
04:00
Джексон Блэйк
(Шейн Гостисбеер, Николай Элерс)
06:00
Андрей Свечников
10:35
Джек Финли
10:35
Джек Финли
12:27
Брэдли Надо
(Логан Стэнковен)
14:36
Земгус Гиргенсонс
20:30
Гейдж Гонсалвес
(Доминик Джеймс, Максвелл Крозье)
21:20
Брэйден Пойнт
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Никита Кучеров)
22:07
Ник Пол
22:07
Деклан Карлайл
22:07
Марк Янковски
22:07
Йеспери Котканиеми
22:07
Йеспери Котканиеми
36:36
Джек Финли
(Янни Гурд, Доминик Джеймс)
38:07
Даррен Раддиш
42:47
Андрей Свечников
(Йеспери Котканиеми, Марк Янковски)
43:13
Райан Макдона
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Понтус Хольмберг)
46:38
Джейк Гюнцель
(Янис Мозер, Ник Пол)
54:32
Андрей Свечников
59:33
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит