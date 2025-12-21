Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
15:30
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.88
П2
6.90
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
6
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Сент-Луис
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Хоккеист «Тампы» Кучеров отдал 30-ю голевую передачу в сезоне

«Тампа» одержала домашнюю победу над «Каролиной» со счетом 6:4.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. «Тампа» дома со счетом 6:4 обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одной голевой передачей отметился нападающий Никита Кучеров, она стала для игрока 30-й в текущем сезоне. Также на его счету 13 голов в 31 матче. У «Каролины» одну шайбу забросил нападающий Андрей Свечников, отличившийся в восьмой раз в текущем регулярном чемпионате. В 35 играх россиянин также отдал 15 раз ассистировал партнерам. Защитник «Каролины» Александр Никишин не отметился результативными действиями.

Ворота команд защищали российские голкиперы Андрей Василевский («Тампа») и Петр Кочетков («Каролина»). Василевский отразил 18 бросков, Кочетков сделал 23 сейва.

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 41 очко в 35 матчах. «Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 47 очками после 35 встреч. В следующем матче «Тампа» дома сыграет с «Сент-Луисом» в ночь на 23 декабря по московскому времени, «Каролина» в ночь на 24 декабря примет «Флориду».

В других матчах игрового дня «Баффало» дома со счетом 3:2 после серии буллитов переиграл «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль» одержал домашнюю победу над «Питтсбургом» (4:0), «Нэшвилл» на своем льду был сильнее «Торонто» (5:3). «Бостон» дома со счетом 4:5 после буллитов уступил «Ванкуверу», по одной голевой передаче в составе хозяев отдали защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов. «Сент-Луис» одержал выездную победу над «Флоридой» (6:2), в составе победителей два результативных паса отдал форвард Павел Бучневич. Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов отразил 25 бросков.

«Чикаго» на выезде уступил «Оттаве» (4:6), форвард гостей Илья Михеев забросил две шайбы.

Тампа-Бэй
6:4
0:3, 3:0, 3:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
21.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Род Бриндамор
Вратари
Андрей Василевский
Петр Кочетков
(00:00-58:39)
Петр Кочетков
(c 59:33)
1-й период
02:42
Эрик Робинсон
(Джордан Стаал)
03:27
Деклан Карлайл
04:00
Джексон Блэйк
(Шейн Гостисбеер, Николай Элерс)
06:00
Андрей Свечников
10:35
Джек Финли
10:35
Джек Финли
12:27
Брэдли Надо
(Логан Стэнковен)
14:36
Земгус Гиргенсонс
2-й период
20:30
Гейдж Гонсалвес
(Доминик Джеймс, Максвелл Крозье)
21:20
Брэйден Пойнт
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Никита Кучеров)
22:07
Ник Пол
22:07
Деклан Карлайл
22:07
Марк Янковски
22:07
Йеспери Котканиеми
22:07
Йеспери Котканиеми
36:36
Джек Финли
(Янни Гурд, Доминик Джеймс)
38:07
Даррен Раддиш
3-й период
42:47
Андрей Свечников
(Йеспери Котканиеми, Марк Янковски)
43:13
Райан Макдона
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Понтус Хольмберг)
46:38
Джейк Гюнцель
(Янис Мозер, Ник Пол)
54:32
Андрей Свечников
59:33
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона)
Статистика
Тампа-Бэй
Каролина
Штрафное время
14
10
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
