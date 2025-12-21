Хоккеист «Тампы» Кучеров отдал 30-ю голевую передачу в сезоне

В составе победителей одной голевой передачей отметился нападающий Никита Кучеров, она стала для игрока 30-й в текущем сезоне. Также на его счету 13 голов в 31 матче. У «Каролины» одну шайбу забросил нападающий Андрей Свечников, отличившийся в восьмой раз в текущем регулярном чемпионате. В 35 играх россиянин также отдал 15 раз ассистировал партнерам. Защитник «Каролины» Александр Никишин не отметился результативными действиями.