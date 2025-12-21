Шестеркин пообещал оплатить ужин команде после неудачи в матче НХЛ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин пообещал оплатить ужин всей команде после неудачного выступления в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой хозяев по итогам серии буллитов со счетом 5:4. В составе победителей дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин, который также реализовал победный буллит в послематчевой серии. Во втором периоде Шестеркин пропустил четыре шайбы после 11 бросков.
«Во втором периоде мы играли без вратаря. Я пропустил легкие голы. Я был расстроен, но старался вернуться в игру и дать нам шанс на победу. Сегодня мы превосходно действовали в атаке. Я должен всем ужин», — цитирует Шестеркина сайт лиги.
В текущем сезоне 29‑летний Шестеркин помог команде одержать 15 побед в 29 матчах, пропуская в среднем 2,54 шайбы за матч. «Рейнджерс» занимают шестое место в Столичном дивизионе, набрав 40 очков в 37 играх.
Майк Салливан
Рик Токкет
Игорь Шестеркин
(00:00-65:00)
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
13:57
Карл Грундстрем
19:24
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
25:17
Уилл Куилль
26:42
Трэвис Санхейм
(Денвер Барки, Матвей Мичков)
27:05
Оуэн Типпетт
(Денвер Барки, Кэмерон Йорк)
30:15
Артемий Панарин
30:18
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Ноа Кэйтс)
32:23
Артемий Панарин
33:48
Бреннан Отманн
33:48
Николя Делорье
33:48
Николя Делорье
34:36
Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
36:08
Ноа Лаба
44:16
Ник Силер
49:13
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер, Гейб Перро)
57:00
Расмус Ристолайнен
57:26
Мика Зибанежад
(Скотт Морроу, Уилл Куилль)
60:08
Артемий Панарин
64:09
Скотт Морроу
победный бросок: Артемий Панарин
(Рейнджерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит