Шестеркин пообещал оплатить ужин команде после неудачи в матче НХЛ

«Во втором периоде мы играли без вратаря. Я пропустил легкие голы. Я был расстроен, но старался вернуться в игру и дать нам шанс на победу. Сегодня мы превосходно действовали в атаке. Я должен всем ужин», — цитирует Шестеркина сайт лиги.