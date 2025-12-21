Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
15:30
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.88
П2
6.90
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
6
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Сент-Луис
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Шестеркин пообещал оплатить ужин команде после неудачи в матче НХЛ

Шестёркин обещал оплатить ужин игрокам «Рейнджерс» после проигрыша «Филадельфии».

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин пообещал оплатить ужин всей команде после неудачного выступления в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой хозяев по итогам серии буллитов со счетом 5:4. В составе победителей дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин, который также реализовал победный буллит в послематчевой серии. Во втором периоде Шестеркин пропустил четыре шайбы после 11 бросков.

«Во втором периоде мы играли без вратаря. Я пропустил легкие голы. Я был расстроен, но старался вернуться в игру и дать нам шанс на победу. Сегодня мы превосходно действовали в атаке. Я должен всем ужин», — цитирует Шестеркина сайт лиги.

В текущем сезоне 29‑летний Шестеркин помог команде одержать 15 побед в 29 матчах, пропуская в среднем 2,54 шайбы за матч. «Рейнджерс» занимают шестое место в Столичном дивизионе, набрав 40 очков в 37 играх.

Рейнджерс
5:4
1:0, 1:4, 2:0, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
20.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Рик Токкет
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-65:00)
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
1-й период
13:57
Карл Грундстрем
19:24
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
2-й период
25:17
Уилл Куилль
26:42
Трэвис Санхейм
(Денвер Барки, Матвей Мичков)
27:05
Оуэн Типпетт
(Денвер Барки, Кэмерон Йорк)
30:15
Артемий Панарин
30:18
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Ноа Кэйтс)
32:23
Артемий Панарин
33:48
Бреннан Отманн
33:48
Николя Делорье
33:48
Николя Делорье
34:36
Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
36:08
Ноа Лаба
3-й период
44:16
Ник Силер
49:13
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер, Гейб Перро)
57:00
Расмус Ристолайнен
57:26
Мика Зибанежад
(Скотт Морроу, Уилл Куилль)
Овертайм
60:08
Артемий Панарин
64:09
Скотт Морроу
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артемий Панарин
(Рейнджерс)
Статистика
Рейнджерс
Филадельфия
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит