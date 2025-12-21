Ричмонд
Гол Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

Гол Минтюкова принес «Анахайму» победу над «Коламбусом».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. «Анахайм Дакс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Анахайме, завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). У победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд (3-я минута), Джейкоб Труба (3), Мэйсон Мактавиш (34) и россиянин Павел Минтюков (57). В составе гостей отличились россиянин Дмитрий Воронков (6), Мэйсон Марчмент (24) и Зак Веренски (53). Иван Проворов сделал передачу.

Для 25-летнего Воронкова эта шайба стала 13-й в 35 матчах сезона, также на его счету 10 передач. 22-летний Минтюков забросил свою четвертую шайбу в 32 играх при пяти передачах.

«Анахайм» с 44 очками в 36 матчах идет на первом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, «Коламбус» (34 очка в 35 матчах) идет восьмым в Столичном дивизионе.

В других матчах передача Яна Кузнецова помогла «Калгари» дома обыграть «Вегас» (6:3), а «Сиэтл» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (4:2), в составе которого передачу сделал Игорь Чернышов.

Анахайм
4:3
2:1, 1:1, 1:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
21.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 15897 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Дин Эвасон
Вратари
Лукаш Достал
Элвис Мерзликинс
(00:00-59:25)
1-й период
02:14
Микаэль Гранлунд
(Олен Зеллвегер, Фрэнк Ватрано)
03:00
Джейкоб Труба
(Райан Пелинг, Алекс Киллорн)
04:31
Бекетт Сенекке
05:54
Дмитрий Воронков
(Чарли Койл, Зак Веренски)
13:32
Кент Джонсон
2-й период
23:39
Мэйсон Марчмент
(Иван Проворов, Дэймон Северсон)
25:15
Бекетт Сенекке
33:36
Мэйсон Мактавиш
(Росс Джонстон)
36:30
Мэйсон Марчмент
3-й период
52:44
Зак Веренски
(Дентон Матейчук, Кент Джонсон)
56:31
Павел Минтюков
(Микаэль Гранлунд, Радко Гудас)
57:49
Командный штраф
Статистика
Анахайм
Коламбус
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит