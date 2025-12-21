Сбежал из России в Америку, пережил операцию, покоряет НХЛ в клубе-неудачнике. Чернышов штампует очки в «Сан-Хосе»

Игорь Чернышов — один из тех игроков, относительно перспектив заиграть в НХЛ которых у многих были серьезные сомнения. Тем не менее российский форвард системы «Сан-Хосе Шаркс» в нынешнем сезоне дебютировал в сильнейший лиге мира, провел уже три матча и в каждой из игр отметился результативными действиями — на счету форварда три результативные передачи. Причем все три игры Чернышов проводит в первой тройке нападения «акул» вместе с первым номером драфта Маклином Селебрини.
По уровню таланта Чернышов котировался на уровне первого раунда драфта НХЛ, форвард даже ездил в Майами, где проходил главный лагерь лета в 2024 году. Обычно игроки отправляются туда только в случае вероятного высокого выбора. Но Игорь столкнулся с неудачей — форвард обгорел в первые дни в Майами из-за чего не смог принять участие в различных мероприятиях для новичков. Позднее еще и всплыла старая травма плеча, операцию на котором россиянин перенес годом ранее.
В итоге: выбор во втором раунде под общим 33-м номером — нападающего забрал «Сан-Хосе Шаркс». Далее последовало расторжение контракта с московским «Динамо» по инициативе игрока и последующая операция на плече, уже повторная.
«У Чернышова вообще была другая ситуация, ему надо было плечо закачивать, поэтому у него и был рецидив. Ему надо было еще раньше, в 15 лет делать операцию, проходить все эти ступеньки реабилитации, тогда у него не было бы вот этого всего. А сейчас у него две или три уже операции было. Мама не дала в свое время согласия на это.
Ребята не хотят терпеть и работать, а говорят: “Я уеду”. Ну уезжайте, там же то же самое будет, просто так никто не будет ставить тебя. Там еще сложнее, чем здесь. Как Алексей Николаевич к Чернышову относился, он же 2005 года, как и Артем Кудашов, они вместе росли, он следил за ними. Но это уже было решение Игоря», — говорил о ситуации с Чернышовым ныне главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов.
Кстати, Алексей Кудашов давал положительные рекомендации о Чернышове тем представителям команд НХЛ, которые к нему обращались, а говоря о перспективах динамовского воспитанника, не выражал сомнений относительно его успеха.
Путь Чернышова до НХЛ получился поступательным — сначала Игорь выступал за «Сагино Спирит» в юниорской Западной хоккейной лиге, где сходу начал набирать результативные баллы — в 23 матчах Игорь наколотил 55 (19+36) очков, еще шесть результативных баллов форвард записал на свой счет в пяти матчах плей-офф. К концу прошлого сезона россиянин дебютировал в АХЛ за фарм «Сан-Хосе» и успел провести три матча, в которых отметился двумя очками — голом и передачей. Нынешний чемпионат Чернышов уже сразу начал в АХЛ, где в 25 матчах отличился 23 (11+12) очками и получил свой вызов в основную команду в связи с травмой Уилла Смита.
Некоторые сравнивали карьерный путь Чернышова с Никитой Кучеровым — выбор во втором раунде, отъезд в Северную Америку и операция, один сезон в юниорской лиге, год спустя АХЛ, затем НХЛ. Пока действительно очень похоже. Осталось хотя бы приблизиться к тему успехам, которых достиг форвард «Тампы».
Надежда Тонконог