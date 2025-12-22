Ричмонд
Овечкин повторил два антирекорда в одном матче

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил самую длительною безрезультативную серию сезона — четырехматчевую.

Источник: РБК Спорт

Овечкин отметился пятью бросками (второй личный показатель за сезон), одним силовым приемом за 17 минут 28 секунд и завершил матч с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) при показателе «-1».

Лучший снайпер в истории НХЛ не смог поразить ворота в восьмой игре подряд. В последний раз подобная серия достигала восьми игр в январе 2024 года, когда он прервал ее в девятом матче. После она ни разу не достигали пяти игр.

Нынешняя голевая засуха является для Овечкина самой длительной в регулярных чемпионатах с 20 декабря 2023 года, когда серия прервалась в 15-м матче.

Последний раз Овечкин забивал 2 декабря в игре с «Сан-Хосе Шаркс» — дубль.

На данный момент Овечкин проводит в среднем 17:49 минут на площадке. Меньше он играл только в прошлом сезоне. При этом лишь дважды по итогам сезона его игровое время не достигало 19 минут, 15 сезонов из 21 в НХЛ проводил в среднем на площадке более 20 минут.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что по причине возраста игровое время 40-летнего капитана, возможно, будет еще сокращено.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 14 шайб и 17 передач в 35 играх.

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

В ближайших матчах Овечкин, вероятно, побьет рекорд по количеству домашних игр с голам. В настоящее время он делит первое место по этому показателю с канадцем Горди Хоу (348).

В период безголевой серии Овчкина неудачно выступает и «Вашингтон» — 6 поражений (3 — в доп. время) в 8 играх. Хотя до этого столичный клуб являлся лидером Восточной конференции.

Детройт
3:2
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
21.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Спенсер Карбери
Вратари
Кэм Тэлбот
(00:00-64:36)
Чарли Линдгрен
(00:00-03:08)
Чарли Линдгрен
(03:23-64:36)
1-й период
03:23
Элмер Седерблом
14:17
Итен Фрэнк
(Дилан Строум)
2-й период
27:22
Брэндон Дюхейм
28:37
Лукас Раймонд
(Аксель Сандин Пелликка, Эммит Финни)
33:44
Джон Леонард
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
3-й период
50:22
Итен Фрэнк
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
Овертайм
60:35
Дилан Строум
64:36
Мориц Зайдер
(Эндрю Копп, Эммит Финни)
Статистика
Детройт
Вашингтон
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
