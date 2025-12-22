Овечкин повторил два антирекорда в одном матче

На данный момент Овечкин проводит в среднем 17:49 минут на площадке. Меньше он играл только в прошлом сезоне. При этом лишь дважды по итогам сезона его игровое время не достигало 19 минут, 15 сезонов из 21 в НХЛ проводил в среднем на площадке более 20 минут.