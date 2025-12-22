Демидов набрал два очка в матче НХЛ и вышел в лидеры гонки новичков

Демидов также отметился голевой передачей на Капанена. В активе 20-летнего форварда 28 очков (8 голов и 20 передач) в 36 матчах текущего сезона. Россиянин сравнялся по результативности с лидером гонки новичков нападающим «Анахайм Дакс» Беккеттом Сеннеке, на счету которого 11 голов и 17 передач в аналогичном количестве игр. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела, полученной после игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая состоялась в ночь на 5 декабря по московскому времени.