Демидов набрал два очка в матче НХЛ и вышел в лидеры гонки новичков

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась после серии буллитов со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Пингвинз» шайбы забросили Сидни Кросби (8-я минута), Рикард Ракелль (13) и Ноэль Аччари (32).
У «Монреаля» отличились Оливер Капанен (8), российский нападающий Иван Демидов (24) и Ноа Добсон (45). В серии буллитов со счетом 2:1 победу одержали хозяева, решающий бросок реализовал Ракелль.
Демидов также отметился голевой передачей на Капанена. В активе 20-летнего форварда 28 очков (8 голов и 20 передач) в 36 матчах текущего сезона. Россиянин сравнялся по результативности с лидером гонки новичков нападающим «Анахайм Дакс» Беккеттом Сеннеке, на счету которого 11 голов и 17 передач в аналогичном количестве игр. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела, полученной после игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая состоялась в ночь на 5 декабря по московскому времени.
«Питтсбург» прервал серию из восьми поражений и с 39 очками занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Столичного дивизиона. «Монреаль» (43) идет вторым в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в ночь на 24 декабря по московскому времени. В этот же день «Монреаль» встретится в гостях с «Бостон Брюинз».
В других матчах дня «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), «Баффало Сейбрз» в гостях победил «Нью-Джерси Девилз» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0), а «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2), при этом российский нападающий «рыцарей» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой.
Дэн Мьюз
Мартен Сан-Луи
Артур Шилов
Якуб Добеш
04:32
Ноа Добсон
07:31
Оливер Капанен
(Юрай Слафковски, Иван Демидов)
07:58
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Эрик Карлссон)
09:19
Крис Летанг
12:02
Адам Энгстрем
12:40
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
23:54
Иван Демидов
(Оливер Капанен, Юрай Слафковски)
31:51
Ноэль Аччиари
(Крис Летанг, Артур Шилов)
34:21
Райан Ши
34:21
Сэм Блэй
44:04
Ноа Добсон
(Сэм Блэй, Майкл Мэтисон)
46:43
Томас Новак
51:23
Оуэн Бек
победный бросок: Рикард Ракелль
(Питтсбург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит