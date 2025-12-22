«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Ничушкин и Капризов набрали очки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). В составе «Колорадо» шайбы забросили Мартин Нечас (19-я минута), Натан Маккиннон (34, 58), Кейл Макар (39) и Брок Нельсон (56). У «Миннесоты» отличился Райан Хартман (46).
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором двух голевых передач. В активе нападающего теперь 19 очков (8 голов + 11 передач) в 26 матчах сезона. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов также отдал голевой пас, на его счету 41 очко (22+19) в 36 играх. Одноклубники Капризова Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились, а одноклубник Ничушкина Захар Бардаков пропустил встречу из-за травмы.
«Колорадо» (59 очков) одержал пятую победу подряд и возглавляет таблицу Центрального дивизиона, где «Миннесота» (49), прервавшая серию из семи побед, идет третьей.
В следующем матче «Колорадо» примет «Юту Маммот» в ночь на 24 декабря. «Миннесота» в этот же день сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз».
В других матчах дня «Даллас Старз» на своем льду обыграл «Торонто Мейпл Лифс» — 5:1 (1:0, 0:0, 4:1), защитник хозяев Илья Любушкин отдал голевую передачу; «Оттава Сенаторз» в гостях победила «Бостон Брюинз» — 6:2 (3:1, 3:1, 0:0), форвард хозяев Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей; «Юта» благодаря голу в овертайме одержала домашнюю победу над «Виннипег Джетс» — 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0), защитник «Маммот» Михаил Сергачев отдал две голевые передачи, в том числе в эпизоде с победной шайбой.
Джон Хайнс
Джаред Беднар
Йеспер Валльстедт
(00:00-56:20)
Маккензи Блэквуд
Йеспер Валльстедт
(c 57:35)
04:56
Джош Мэнсон
09:03
Кирилл Капризов
18:28
Мартин Нечас
(Габриэль Ландескуг, Кэйл Макар)
30:03
Джек Друри
32:47
Владимир Тарасенко
33:37
Нэйтан Маккиннон
(Брок Нельсон, Кэйл Макар)
35:07
Маркус Фолиньо
35:07
Маркус Фолиньо
38:33
Кэйл Макар
(Габриэль Ландескуг, Брок Нельсон)
45:15
Райан Хартман
(Юнас Бродин, Кирилл Капризов)
49:30
Габриэль Ландескуг
55:52
Брок Нельсон
(Валерий Ничушкин, Самуэль Жирар)
57:35
Нэйтан Маккиннон
(Валерий Ничушкин, Девон Тэйвз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит