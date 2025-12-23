Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
5.82
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
0
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Овечкин рассказал о влиянии Федорова на его карьеру: «Он был одним из лучших хоккеистов, с которыми я играл»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о влиянии Сергея Федорова на его карьеру.

Источник: Getty Images

«Когда ты ребенок и слышишь о “Детройте”, о Федорове, Ларионове, Козлове, Фетисове, Константинове, тебе хочется стать хоккеистом.

Конечно, тогда у нас было не так много видеозаписей с их игрой. Но, очевидно, были газеты, которые почти каждый день писали о “Русской пятерке”.

Мне посчастливилось познакомиться и поиграть с Федоровым. Он был потрясающим товарищем по команде и одним из лучших хоккеистов, с которыми я играл.

Как впервые встретил Федорова? Когда его обменяли в “Вашингтон”. Когда ты еще молодой, когда играешь против него, ты как бы переживаешь, стоит ли ему что-то сказать или нет?

А когда его обменяли в “Вашингтон”, у нас сразу же возникла отличная связь. Он помог мне улучшить мою игру и вырасти как человеку. Он был лидером на льду и вне его», — сказал Овечкин.

