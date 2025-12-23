Овечкин рассказал о влиянии Федорова на его карьеру: «Он был одним из лучших хоккеистов, с которыми я играл»

«Когда ты ребенок и слышишь о “Детройте”, о Федорове, Ларионове, Козлове, Фетисове, Константинове, тебе хочется стать хоккеистом.



Конечно, тогда у нас было не так много видеозаписей с их игрой. Но, очевидно, были газеты, которые почти каждый день писали о “Русской пятерке”.



Мне посчастливилось познакомиться и поиграть с Федоровым. Он был потрясающим товарищем по команде и одним из лучших хоккеистов, с которыми я играл.



Как впервые встретил Федорова? Когда его обменяли в “Вашингтон”. Когда ты еще молодой, когда играешь против него, ты как бы переживаешь, стоит ли ему что-то сказать или нет?



А когда его обменяли в “Вашингтон”, у нас сразу же возникла отличная связь. Он помог мне улучшить мою игру и вырасти как человеку. Он был лидером на льду и вне его», — сказал Овечкин.