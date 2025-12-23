Ричмонд
Лучший матч Гребенкина в НХЛ: забил и сделал шикарный ассист. А Мичков прервал безголевую серию

Шайбы россиян помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер».

Источник: Reuters

Восточная конференция дарит невероятную плотность к середине регулярного чемпионата. Первое и последнее место разделяют всего 12 очков. К концу декабря уже можно выделить клубы, которые с высокой вероятностью не упустят место в зоне плей-офф, но далеко не все. Сенсаций тоже хватает.

После победы над «Ванкувером» на третью строчку «Востока» взлетела «Филадельфия». Декабрь для коллектива Рика Токкета складывается не лучшим образом. До встречи с «Кэнакс» команда выдала отрезок из пяти поражений в шести матчах, при этом лишь однажды не набрала очки — четыре игры удалось перевести в овертайм или буллиты. А вот «Ванкувер», напротив, подходил к матчу с «Летчиками» с победной серией.

Голы команды приберегли на вторую половину игры. Задел для «Филадельфии» создало четвертое звено. Долгожданной второй шайбой в сезоне отметился Никита Гребенкин. Выиграв борьбу перед воротами, он тонко подставил клюшку под наброс Эмиля Андре и открыл счет.

Голами и передачами воспитанник «Металлурга» в нынешнем сезоне радует нечасто. Последний раз Гребенкин забивал 5 ноября, а всего у него две шайбы в 24 матчах. Тренеры не балуют Никиту большим айстаймом, но продолжают верить в россиянина: его могут выводить из состава, но не ссылают в фарм-клуб, как это было в прошлом сезоне в «Торонто», когда его держали в АХЛ.

В матче с «Ванкувером» Гребенкину хватило 12 минут, чтобы выдать лучший матч за карьеру в НХЛ. К голу нападающий добавил шикарный ассист на Карла Грундстрема, обыграв один в один защитника первой пары «Кэнакс» Филипа Гронека. Партнер не с первой попытки, но все-таки пробил вратаря Тэтчера Демко. В обеих шайбах также поучаствовал Родриго Аболс — еще один форвард четвертого звена, который тоже не впечатляет результативностью.

«Ванкувер» попытался спастись в третьем периоде, но «Филадельфия» не упустила победу. Важными голами отметились Кристиан Дворак и Оуэн Типпет, забивший через две с половиной минуты после первой шайбы «Кэнакс». Не ушел без гола и Матвей Мичков. Токкет использует талантливого россиянина в третьем звене, поэтому не стоит удивляться его скромному игровому времени — 13:57. Но, выйдя на лед в концовке, Мичков поразил пустые ворота, лично поучаствовав в отборе шайбы, и фактически приговорил «Ванкувер». Гол Дрю О’Коннора за 17 секунд до сирены уже ничего не решал и лишь подпортил статистику вратаря «Летчиков» Даниэля Владаржа.

Для Мичкова и Гребенкина сезон складывается непросто. Ожидания от российских нападающих разные, но результативные действия каждому даются с большим трудом. Сегодня Матвей прервал безголевую серию из 11 матчей. А у Никиты — всего вторая шайба в чемпионате.

Талантом оба форварда не обделены, поэтому в их ситуациях остается только честно работать на тренировках и цепляться за шансы, которые дает Токкет. Даже получая скромный айстайм, нужно доказывать, что «Флайерз» не зря поверили в Мичкова, потратив на него седьмой драфт-пик, и в Гребенкина, обменяв его из «Торонто».

Филадельфия
5:2
0:0, 1:0, 4:2
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
23.12.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19994 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Адам Фут
Вратари
Даниэл Владарж
Тэтчер Демко
(00:00-57:33)
Тэтчер Демко
(c 58:49)
1-й период
10:52
Кристиан Дворак
13:51
Тайлер Майерс
19:11
Денвер Барки
2-й период
33:13
Никита Гребенкин
(Эмиль Андре, Родриго Аболс)
3-й период
45:58
Карл Грундстрем
(Никита Гребенкин, Родриго Аболс)
47:49
Кристиан Дворак
(Тревор Зеграс, Трэвис Конекны)
53:05
Макс Сассон
(Конор Гарлэнд, Тайлер Майерс)
55:35
Оуэн Типпетт
(Кэмерон Йорк)
58:49
Матвей Мичков
(Ноа Кэйтс)
59:42
Дрю О`Коннор
(Зеев Байэм, Элиас Петтерссон)
Статистика
Филадельфия
Ванкувер
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит