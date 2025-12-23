Лучший матч Гребенкина в НХЛ: забил и сделал шикарный ассист. А Мичков прервал безголевую серию

«Ванкувер» попытался спастись в третьем периоде, но «Филадельфия» не упустила победу. Важными голами отметились Кристиан Дворак и Оуэн Типпет, забивший через две с половиной минуты после первой шайбы «Кэнакс». Не ушел без гола и Матвей Мичков. Токкет использует талантливого россиянина в третьем звене, поэтому не стоит удивляться его скромному игровому времени — 13:57. Но, выйдя на лед в концовке, Мичков поразил пустые ворота, лично поучаствовав в отборе шайбы, и фактически приговорил «Ванкувер». Гол Дрю О’Коннора за 17 секунд до сирены уже ничего не решал и лишь подпортил статистику вратаря «Летчиков» Даниэля Владаржа.