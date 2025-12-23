Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой «молний» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У хозяев отличились Понтус Хольмберг (1-я минута), Даррен Рэддиш (10), Энтони Сирелли (29) и Оливер Бьеркстранд (46). Две передачи на счету российского нападающего Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков, его признали второй звездой матча. Гол гостей на счету Джастина Фолка (27).