Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
5.82
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Тампа» со счетом 4:1 обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой «молний» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У хозяев отличились Понтус Хольмберг (1-я минута), Даррен Рэддиш (10), Энтони Сирелли (29) и Оливер Бьеркстранд (46). Две передачи на счету российского нападающего Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков, его признали второй звездой матча. Гол гостей на счету Джастина Фолка (27).

В активе 32-летнего Кучерова стало 45 очков (13 шайб + 32 передачи) в 32 матчах, он идет седьмым в гонке лучших бомбардиров сезона.

«Тампа» с 43 очками занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, «Сент-Луис» (36 очков) располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе.

В другой встрече «Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2. В составе победителей гол и передача на счету Никиты Гребенкина, одну шайбу забросил Матвей Мичков, он прервал свою безголевую серию на отметке в 10 матчей.

Тампа-Бэй
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
23.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джим Монтгомери
Вратари
Андрей Василевский
Джордан Биннингтон
1-й период
00:21
Понтус Хольмберг
(Даррен Раддиш, Земгус Гиргенсонс)
07:15
Логан Мэйлу
09:12
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
09:43
Земгус Гиргенсонс
13:42
Роберт Томас
16:57
Тайлер Такер
2-й период
26:43
Джастин Фолк
(Тайлер Такер, Отто Стенберг)
28:01
Энтони Чирелли
(Даррен Раддиш)
3-й период
45:04
Логан Мэйлу
45:36
Оливер Бьоркстранд
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
46:06
Джек Финли
Статистика
Тампа-Бэй
Сент-Луис
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит