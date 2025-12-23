Тренер «Филадельфии» устал от вопросов, касающихся Мичкова: «Хватит уже»

«Сегодня было шесть вопросов про Мичкова — хватит уже. У нас много игроков, которые хорошо показывают себя. Дэн Владарж проводит отличный год, Джейми Драйсдейл очень хорош в формате 5 на 5, Кэм Йорк отлично справляется.



Мичков получает достаточно игрового времени. Иногда у него бывает меньше смен, потому что он устает. Я не понимаю, в чем тут проблема.



Матвею нужно научиться играть, и он старается. Он стал намного лучше при игре в обороне. Он намного лучше играет в командный хоккей.



Дело в том, что именно так — за счет командной игры — и выигрываются матчи. Речь не о том, чтобы угождать одному человеку. Не хочу вас расстраивать, но это так», — приводит слова Токкета Philly Hockey Now.