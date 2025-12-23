Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
5.82
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2

Тренер «Филадельфии» похвалил Гребенкина

Тренер «Филадельфии» Токкет считает, что Гребенкин показывает свою лучшую игру.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Рик Токкет заявил, что гол помог российскому нападающему Никите Гребенкину показать себя с лучшей стороны.

Во вторник «Филадельфия» обыграла «Ванкувер Кэнакс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гребенкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Россиянин был признан третьей звездой игрового дня.

«Гребенкин играл около ворот, а затем совершил отличное действие, чтобы сохранить шайбу (при голе Карла Грундстрёма). Я думаю, что этот гол очень помог Гребенкину. Это то направление, куда ему нужно двигаться. Он будет присматриваться к игрокам в лиге, которые забивают из этой зоны, действуют жестко, и он там как заноза. Вот тогда Гребенкин показывает свою лучшую игру», — приводятся слова Токкета на сайте НХЛ.

Гребенкину 22 года, он является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Всего на счету россиянина две шайбы и четыре передачи в 24 играх сезона.