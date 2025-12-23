Тренер «Филадельфии» похвалил Гребенкина

«Гребенкин играл около ворот, а затем совершил отличное действие, чтобы сохранить шайбу (при голе Карла Грундстрёма). Я думаю, что этот гол очень помог Гребенкину. Это то направление, куда ему нужно двигаться. Он будет присматриваться к игрокам в лиге, которые забивают из этой зоны, действуют жестко, и он там как заноза. Вот тогда Гребенкин показывает свою лучшую игру», — приводятся слова Токкета на сайте НХЛ.