Александр — Великий! Овечкин стал лучшим спортсменом 2025 года по версии «СЭ»

Капитан «Вашингтона» занял первое место в нашем традиционном опросе.

Источник: Спорт-Экспресс

Это была заведомо неравная битва. В уходящем году у Овечкина конкуренты числились только на бумаге — да и то, если откровенно, лишь для приличия. Даже если бы режим международной изоляции наших атлетов был отменен в начале 2025-го, представителям других видов спорта пришлось сотворить что-то нереальное для борьбы за звание самого-самого с хоккейной легендой.

Например, лыжникам и биатлонистам — завоевать несколько золотых олимпийских медалей, пловцам — установить мировые рекорды, многострадальным футболистам, не забывая о свежем выступлении Матвея Сафонова в решающем матче Межконтинентального кубка с четырьмя отраженными пенальти, — пробиться в полуфинал ЧМ или ЧЕ. Однако и при таком роскошном для себя раскладе задвинуть Ови на второй план у них едва ли получилось бы.

Для подавляющего большинства героев года установленные достижения — яркая вспышка, короткое мгновение. За ними, безусловно, стоят колоссальная работа над собой и преодоление обстоятельств разной степени сложности. Капитан «Вашингтона» это тоже делал, оставаясь одной из самых статусных суперзвезд в одном из самых престижных видов спорта на протяжении двух десятилетий. Эта ракета взлетела давно, обогнула Землю множество раз и пока не выработала свой ресурс.

Дело не только во всеобъемлющем охвате и мощном медийном сопровождении каждого шага Овечкина. Сейчас он поднялся в космос, превзойдя в 39 лет фантастический рекорд другого хоккейного гения — Гретцки. Простите меня от всей души, прекрасная гимнастка Ангелина Мельникова, вратарь-стена «Флориды» Сергей Бобровский (кстати, ставший лучшим в нашем опросе по итогам 2024-го), великий боец ММА Ислам Махачев и восходящая звезда российского футбола Алексей Батраков, но другого выбора быть не могло — ни по уму, ни по сердцу. Многим современным атлетам не повезло оказаться не в то время и не в том месте.

Зато повезло всем остальным, которые спустя годы и даже десятилетия смогут без проблем вспомнить те секунды, когда Овечкин отправил ту самую шайбу в ворота своего соотечественника Ильи Сорокина в матче с «Айлендерс». Этого события, заставляющего хотя бы ненадолго отвлечься от житейской суеты и повседневных проблем, ждали все, включая лидеров мировых супердержав по обе стороны океана.

Александр Михайлович подарил нам всем незабываемый праздник. И продолжает делать это уже в 40 лет в новом сезоне, где ведет погоню за еще одним достижением Гретцки — по сумме голов в регулярках и плей-офф. По состоянию на вторник россиянина и канадца разделяло всего 28 шайб — 988 против 1016. А значит, мы вправе рассчитывать на еще одно чудо.

Великое. Хоккейное. Наше!

Михаил Зислис

