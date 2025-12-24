Александр — Великий! Овечкин стал лучшим спортсменом 2025 года по версии «СЭ»

Дело не только во всеобъемлющем охвате и мощном медийном сопровождении каждого шага Овечкина. Сейчас он поднялся в космос, превзойдя в 39 лет фантастический рекорд другого хоккейного гения — Гретцки. Простите меня от всей души, прекрасная гимнастка Ангелина Мельникова, вратарь-стена «Флориды» Сергей Бобровский (кстати, ставший лучшим в нашем опросе по итогам 2024-го), великий боец ММА Ислам Махачев и восходящая звезда российского футбола Алексей Батраков, но другого выбора быть не могло — ни по уму, ни по сердцу. Многим современным атлетам не повезло оказаться не в то время и не в том месте.