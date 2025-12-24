«Питтсбург» без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе «Мейпл Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер (10-я и 59-я минуты), Матиас Маччелли (14), Стивен Лоренц (28), Макс Доми (52) и Бобби Макманн (58). У гостей отличились Брайан Раст (10), Рутгер Макгроарти (32) и Энтони Манта (31).
Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби отметился голевой передачей и, оформив 1080-й результативный пас в карьере в чемпионатах НХЛ, обошел Адама Оутса и занял чистое восьмое место в списке лучших ассистентов в истории лиги.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил из-за травмы десятый матч подряд. «Пингвины» за время отсутствия Малкина в составе потерпели девять поражений в десяти играх.
