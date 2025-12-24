Ричмонд
«Питтсбург» без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ

«Питтсбург» без Малкина проиграл «Торонто» в матче чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе «Мейпл Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер (10-я и 59-я минуты), Матиас Маччелли (14), Стивен Лоренц (28), Макс Доми (52) и Бобби Макманн (58). У гостей отличились Брайан Раст (10), Рутгер Макгроарти (32) и Энтони Манта (31).

Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби отметился голевой передачей и, оформив 1080-й результативный пас в карьере в чемпионатах НХЛ, обошел Адама Оутса и занял чистое восьмое место в списке лучших ассистентов в истории лиги.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил из-за травмы десятый матч подряд. «Пингвины» за время отсутствия Малкина в составе потерпели девять поражений в десяти играх.

Торонто
6:3
2:1, 1:1, 3:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18979 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Дэн Мьюз
Вратари
Джозеф Уолл
Стюарт Скиннер
(00:00-57:37)
Стюарт Скиннер
(57:57-58:18)
Стюарт Скиннер
(58:36-59:00)
Стюарт Скиннер
(c 59:15)
1-й период
09:07
Вильям Нюландер
09:51
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
13:34
Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер, Филипп Майерс)
2-й период
20:00
Бобби Макманн
20:00
Крис Летанг
27:38
Стивен Лоренц
31:43
Рутгер Макгроэрти
3-й период
41:00
Энтони Манта
(Паркер Уотерспун, Джастин Бразо)
49:10
Эрик Карлссон
49:41
Матиас Маччелли
49:57
Бенджамин Киндел
51:35
Макс Доми
(Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер)
57:57
Бобби Макманн
(Макс Доми)
58:36
Вильям Нюландер
(Мэттью Найз, Джон Таварес)
59:15
Филипп Майерс
Статистика
Торонто
Питтсбург
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
