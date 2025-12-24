Ричмонд
«Вашингтон» проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд

«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в НХЛ, Овечкин не забил в девятом матче подряд.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 7:3 (1:0, 1:3, 5:0). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили оформивший дубль Тейлор Рэддиш (15-я и 49-я минуты), Уилл Кайлли (32), Алексис Лафренье (50), Винсент Трочек (54, 59) и российский нападающий Артемий Панарин (58). У хозяев площадки отличились Джон Карлсон (21), Дилан Строум (29) и белорусский форвард Алексей Протас (33).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до девяти матчей. 40-летний россиянин не набирает очки в пяти играх кряду. После 37 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана «Вашингтона» 31 результативный балл (14 голов и 17 передач).

Артемий Панарин также записал на свой счет голевую передачу. Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков один раз бросил в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел один силовой прием. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» одержали третью победу в последних четырех играх.

Вашингтон
3:7
0:1, 3:1, 0:5
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-56:01)
Игорь Шестеркин
Логан Томпсон
(c 57:44)
1-й период
07:49
Райан Леонард
07:49
Райан Леонард
14:57
Тэйлор Рэддиш
(Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер)
2-й период
20:23
Джон Карлсон
(Райан Леонард, Алексей Протас)
23:57
Мэттью Робертсон
28:29
Карсон Соуси
28:40
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Райан Леонард)
30:54
Коннор Макмайкл
31:14
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Мика Зибанежад)
32:11
Алексей Протас
(Хендрикс Лапьер, Сонни Милано)
3-й период
42:23
Александр Овечкин
48:10
Тэйлор Рэддиш
(Уилл Куилль, Ноа Лаба)
49:18
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Скотт Морроу)
53:43
Винс Трочек
(Гейб Перро, Джонни Бродзински)
57:44
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
58:09
Винс Трочек
(Уилл Куилль, Тэйлор Рэддиш)
59:31
Ноа Лаба
Статистика
Вашингтон
Рейнджерс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше