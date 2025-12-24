Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Бостон»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» обыграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). В составе «Монреаля» шайбы забросили Сэмми Бле (12-я минута), российский форвард Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53). У хозяев площадки отличились российский нападающий Марат Хуснутдинов (13) и Алекс Стивз (20).
Иван Демидов также отметился голевой передачей.
Защитник «Бостона» Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, заблокировал три броска, провел один силовой прим и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником «Монреаля» Арбером Джекаем.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Детройт Ред Уингз» обыграли «Даллас Старз» в овертайме со счетом 4:3, «Нью-Йорк Айлендерс» выиграли у «Нью-Джерси Девилз» (2:1), а «Оттава Сенаторз» проиграла «Баффало Сейбрз» (2:3 ОТ).
