Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.26
П2
5.78
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Бостон»

Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Бостон» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» обыграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). В составе «Монреаля» шайбы забросили Сэмми Бле (12-я минута), российский форвард Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53). У хозяев площадки отличились российский нападающий Марат Хуснутдинов (13) и Алекс Стивз (20).

Иван Демидов также отметился голевой передачей.

Защитник «Бостона» Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, заблокировал три броска, провел один силовой прим и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником «Монреаля» Арбером Джекаем.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Детройт Ред Уингз» обыграли «Даллас Старз» в овертайме со счетом 4:3, «Нью-Йорк Айлендерс» выиграли у «Нью-Джерси Девилз» (2:1), а «Оттава Сенаторз» проиграла «Баффало Сейбрз» (2:3 ОТ).

Бостон
2:6
2:1, 0:1, 0:4
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Мартен Сан-Луи
Вратари
Джереми Суэймен
Джейкоб Фаулер
(00:00-34:14)
Джейкоб Фаулер
(c 34:37)
1-й период
00:03
Таннер Жанно
00:03
Джош Андерсон
00:29
Хампус Линдхольм
08:28
Никита Задоров
08:28
Арбер Джекай
08:31
Юрай Слафковски
11:08
Сэм Блэй
(Ноа Добсон, Лэйн Хатсон)
12:25
Марат Хуснутдинов
(Мейсон Лорей)
13:41
Брендан Галлахер
15:56
Виктор Арвидссон
17:58
Иван Демидов
19:42
Алекс Стивс
(Виктор Арвидссон, Давид Пастрняк)
2-й период
21:58
Иван Демидов
24:15
Джош Андерсон
34:37
Алекс Стивс
34:37
Алекс Стивс
39:55
Никита Задоров
39:55
Юрай Слафковски
3-й период
47:04
Захари Болдюк
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
47:04
Командный штраф
48:24
Таннер Жанно
48:43
Коул Кофилд
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
48:58
Хампус Линдхольм
50:09
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Ноа Добсон)
52:22
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон)
58:52
Никита Задоров
58:52
Юрай Слафковски
58:52
Юрай Слафковски
Статистика
Бостон
Монреаль
Штрафное время
36
32
Игра в большинстве
5
7
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит