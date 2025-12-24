Ричмонд
«Каролина» проиграла «Флориде», несмотря на гол Свечникова

«Каролина» проиграла «Флориде» в матче НХЛ, несмотря на гол Свечникова.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 0:1, 5:0). В составе «Флориды» все пять шайб в течение третьего периода забросили Нико Миккола (44-я минута), Люк Канин (47), Антон Лунделль (47), Сэм Беннетт (50) и Сет Джонс (56). У хозяев площадки отличились Эрик Робинсон (5) и российский нападающий Андрей Свечников (22).

Защитник «Каролины» Александр Никишин нанес три броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил три силовых приема. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19.

«Флорида» одержала пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. «Каролина» потерпела третье поражение подряд.

Каролина
2:5
1:0, 1:0, 0:5
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18318 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Пол Морис
Вратари
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
(00:00-19:20)
Сергей Бобровский
(c 19:48)
1-й период
04:11
Эрик Робинсон
(Себастьян Ахо, Йоэль Нюстрём)
13:19
Густав Форслинг
14:02
Йеспери Котканиеми
19:48
Андрей Свечников
2-й период
21:58
Андрей Свечников
(Джордан Стаал)
32:52
Йеспер Боквист
39:36
К`Андре Миллер
39:36
Брэд Маршан
3-й период
43:53
Нико Миккола
(Сэм Райнхарт, Эту Луостаринен)
46:17
Люк Канин
(Ноа Грегор, Аарон Экблад)
47:00
Антон Лунделл
(Эту Луостаринен, Сэм Райнхарт)
49:57
Сэм Беннетт
(Эй Джей Грир, Аарон Экблад)
54:44
К`Андре Миллер
55:21
Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Брэд Маршан)
59:56
Марк Янковски
59:56
Марк Янковски
Статистика
Каролина
Флорида
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит