«Каролина» проиграла «Флориде», несмотря на гол Свечникова

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 0:1, 5:0). В составе «Флориды» все пять шайб в течение третьего периода забросили Нико Миккола (44-я минута), Люк Канин (47), Антон Лунделль (47), Сэм Беннетт (50) и Сет Джонс (56). У хозяев площадки отличились Эрик Робинсон (5) и российский нападающий Андрей Свечников (22).
Защитник «Каролины» Александр Никишин нанес три броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил три силовых приема. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19.
«Флорида» одержала пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. «Каролина» потерпела третье поражение подряд.
Род Бриндамор
Пол Морис
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
(00:00-19:20)
Сергей Бобровский
(c 19:48)
04:11
Эрик Робинсон
(Себастьян Ахо, Йоэль Нюстрём)
13:19
Густав Форслинг
14:02
Йеспери Котканиеми
19:48
Андрей Свечников
21:58
Андрей Свечников
(Джордан Стаал)
32:52
Йеспер Боквист
39:36
К`Андре Миллер
39:36
Брэд Маршан
43:53
Нико Миккола
(Сэм Райнхарт, Эту Луостаринен)
46:17
Люк Канин
(Ноа Грегор, Аарон Экблад)
47:00
Антон Лунделл
(Эту Луостаринен, Сэм Райнхарт)
49:57
Сэм Беннетт
(Эй Джей Грир, Аарон Экблад)
54:44
К`Андре Миллер
55:21
Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Брэд Маршан)
59:56
Марк Янковски
59:56
Марк Янковски
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит