Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе

Свой протест выразили и игроки клуба из Нью-Йорка, которые благодаря голу Уилла Кайлли оперативно сравняли счет, но уже через минуту после этого Алексей Протас снова вывел «Вашингтон» вперед. Однако старания талантливого белоруса оказались напрасны. «Кэпиталз», ранее не проигравшие ни одного матча в сезоне, в которых вели в счете после первых двух периодов, откровенно провалили заключительную 20-минутку и пропустили от «Рейнджерс» пять раз подряд. Все тот же Рэдиш, а также Алексис Лафренье и Винсент Трочек отличились голами в течение пяти с небольшим минут, а под занавес встречи, когда хозяева площадки пошли ва-банк и проиграли, Артемий Панарин и Трочек поставили две жирные точки.