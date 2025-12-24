Демидов идет за «Колдером»: оформил супергол «Бостону» и лидирует по очкам среди новичков

«Бостон» принимал на своей площадке «Монреаль», имея в пассиве три поражения подряд. Находящихся в стадии глобальной перестройки состава «Мишек» перед стартом сезона никто не принимал всерьез, но начало регулярки показало, что потенциал у «Брюинз» очень неплохой. Однако потом наступил спад, и сейчас «Бостон» входит в плотнейшую группу претендентов на плей-офф от «Востока».
Правда, встреча с одним из лучших новичков сезона Иваном Демидовым не сулила хозяевам ничего хорошего. Россиянин ведет успешную борьбу за «Колдер Трофи» по итогам сезона, и в этом матче он также не ушел со льда без заработанных баллов. Однако началось все не с Ивана, а с Никиты Задорова, который в нынешнем сезоне невероятно активен, если речь идет о силовом давлении на соперников.
В середине первого периода Задоров и Арбер Джекай устроили показательную драку, в которой у россиянина были все шансы одержать победу. Никита был на полторы головы выше оппонента и шире в плечах, но бой перешел в вязкую позиционную борьбу, и ни одного акцентированного удара соперники так друг другу и не нанесли.
Вскоре после этого «Монреаль» открыл счет, но радовались «Канадиенс» чуть больше минуты. Марат Хуснутдинов быстро среагировал и забил свой пятый гол в сезоне, восстановив равенство.
Под конец периода у «Монреаля» удалился Демидов, но это был лишь разогрев перед главным блюдом. В начале второй двадцатиминутки Иван перехватил небрежный пас соперника в средней зоне, включил вторую космическую скорость и убежал на свидание с голкипером. Стражу ворот «Бостона» Джереми Суэймену эта встреча не понравилась — ничего противопоставить эффектному голу он не смог.
«Демидов — супергол! Чистый выход один на один, очень красиво», — так отметило успех россиянина издание Montreal Gazette.
Благодаря этой шайбе Демидов вышел на чистое первое место в списке самых результативных новичков сезона. После гола на счету Ивана стало 29 (9+20) очков, он обогнал Бекетта Сенекке из «Анахайма», у которого 28 баллов.
Сравняв счет, «Монреаль» почувствовал уверенность, и в третьем периоде гости забросили четыре шайбы подряд и одержали убедительную победу (6:2). Демидов поучаствовал передачей в четвертом голе своей команды, который забил Коул Кофилд и упрочил лидерство в борьбе за «Колдер».
Теперь в НХЛ наступила пауза на Рождество. Свой следующий матч в регулярном чемпионате команда Демидова проведет 29 декабря, когда приедет в гости к «Тампе» Никиты Кучерова и Андрея Василевского.
Автор: Максим Замятин
Марко Штурм
Мартен Сан-Луи
Джереми Суэймен
Джейкоб Фаулер
(00:00-34:14)
Джейкоб Фаулер
(c 34:37)
00:03
Таннер Жанно
00:03
Джош Андерсон
00:29
Хампус Линдхольм
08:28
Никита Задоров
08:28
Арбер Джекай
08:31
Юрай Слафковски
11:08
Сэм Блэй
(Ноа Добсон, Лэйн Хатсон)
12:25
Марат Хуснутдинов
(Мейсон Лорей)
13:41
Брендан Галлахер
15:56
Виктор Арвидссон
17:58
Иван Демидов
19:42
Алекс Стивс
(Виктор Арвидссон, Давид Пастрняк)
21:58
Иван Демидов
24:15
Джош Андерсон
34:37
Алекс Стивс
34:37
Алекс Стивс
39:55
Никита Задоров
39:55
Юрай Слафковски
47:04
Захари Болдюк
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
47:04
Командный штраф
48:24
Таннер Жанно
48:43
Коул Кофилд
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
48:58
Хампус Линдхольм
50:09
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Ноа Добсон)
52:22
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон)
58:52
Никита Задоров
58:52
Юрай Слафковски
58:52
Юрай Слафковски
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит