Все
Футбол
Хоккей
«Миннесота» уступила «Нэшвиллу», Капризов отметился передачей

«Миннесота» уступила «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Капризов отметился передачей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» проиграли «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Нэшвилла» шайбы в основное время матча забросили Райан О’Райлли (15-я минута) и Роман Йози (18), а автором победного гола в овертайме стал Стивен Стэмкос (61). У хозяев площадки отличились Брок Фэйбер (7) и Йоэль Эрикссон Эк (21).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко применил два силовых приема. Нападающий «дикарей» Яков Тренин нанес два броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Форвард «Миннесоты» Данила Юров трижды бросил в створ и провел один хит. Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков нанес один бросок в створ и отметился одним силовым приемом.

«Миннесота» уступила во второй игре кряду. «Нэшвилл» одержал третью победу подряд.

Миннесота
2:3
1:2, 1:0, 0:0
ОТ
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19033 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Эндрю Брюнетт
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-20:34)
Юусе Сарос
(00:00-13:38)
Филип Густавссон
(20:52-42:04)
Юусе Сарос
(13:42-60:53)
Филип Густавссон
(42:15-60:53)
1-й период
07:00
Брок Фэйбер
(Нико Штурм, Куинн Хьюз)
08:30
Райан О`Райлли
13:42
Юэль Эрикссон Эк
14:28
Райан О`Райлли
(Люк Евангелиста, Стивен Стэмкос)
16:07
Владимир Тарасенко
17:07
Роман Йоси
(Райан О`Райлли, Филип Форсберг)
2-й период
20:52
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Маркус Юханссон)
21:14
Кирилл Капризов
23:48
Ник Бланкенбург
36:40
Матс Зуккарелло
36:40
Майк Маккэррон
38:16
Джаред Сперджен
3-й период
42:15
Тайсон Джост
Овертайм
60:53
Стивен Стэмкос
(Ник Бланкенбург, Эрик Хаула)
Статистика
Миннесота
Нэшвилл
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
