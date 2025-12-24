Вратарь «Флориды» Бобровский вышел на восьмое место по числу побед в НХЛ

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. «Флорида» обыграла «Каролину» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19 и одержал 16-ю победу в 25 матчах текущего сезона. Всего в активе россиянина 445 побед в лиге, он сравнялся по этому показателю с занимающим восьмое место четырехкратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Терри Савчуком. Лидером по числу побед является канадец Мартин Бродо (691).
Одну из шайб в составе «Каролины» забросил нападающий Андрей Свечников, он отличился в девятый раз в текущем сезоне. Также на счету россиянина 15 голевых передач в 36 матчах. Всего в НХЛ Свечников забросил 160 шайб, по этому показателю среди россиян он делит 29-е место с Сергеем Березиным. Защитник «Каролины» Александр Никишин не отметился результативными действиями.
«Флорида» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 42 очка в 36 матчах. «Каролина» лидирует в Столичном дивизионе с 47 очками после 36 встреч. В следующем матче «Флорида» примет «Тампу» в ночь на 28 декабря по московскому времени, «Каролина» в этот же день дома сыграет с «Детройтом».
В других матчах игрового дня «Детройт» на своем льду был сильнее «Далласа» (4:3 ОТ), «Нью-Йорк Айлендерс» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси» (2:1), «Баффало» в гостях победил «Оттаву» (3:2 ОТ), «Миннесота» дома проиграла «Нэшвиллу» (2:3 ОТ), у хозяев голевой передачей отметился Кирилл Капризов.
Род Бриндамор
Пол Морис
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
(00:00-19:20)
Сергей Бобровский
(c 19:48)
04:11
Эрик Робинсон
(Себастьян Ахо, Йоэль Нюстрём)
13:19
Густав Форслинг
14:02
Йеспери Котканиеми
19:48
Андрей Свечников
21:58
Андрей Свечников
(Джордан Стаал)
32:52
Йеспер Боквист
39:36
К`Андре Миллер
39:36
Брэд Маршан
43:53
Нико Миккола
(Сэм Райнхарт, Эту Луостаринен)
46:17
Люк Канин
(Ноа Грегор, Аарон Экблад)
47:00
Антон Лунделл
(Эту Луостаринен, Сэм Райнхарт)
49:57
Сэм Беннетт
(Эй Джей Грир, Аарон Экблад)
54:44
К`Андре Миллер
55:21
Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Брэд Маршан)
59:56
Марк Янковски
59:56
Марк Янковски
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит