Вратарь «Флориды» Бобровский вышел на восьмое место по числу побед в НХЛ

Одну из шайб в составе «Каролины» забросил нападающий Андрей Свечников, он отличился в девятый раз в текущем сезоне. Также на счету россиянина 15 голевых передач в 36 матчах. Всего в НХЛ Свечников забросил 160 шайб, по этому показателю среди россиян он делит 29-е место с Сергеем Березиным. Защитник «Каролины» Александр Никишин не отметился результативными действиями.