Овечкин столкнулся с рекордной за три года серией без очков

Лучший снайпер в истории НХЛ не смог поразить ворота в девятой игре подряд. Это самая продолжительная серия в карьере Овечкина с 20 декабря 2024 года, когда тот прервал ее в 15-м матче. Кроме того, это третья по продолжительности безголевая серия в карьере Овечкина. В феврале—марте 2017 года она была прервана в 11-й игре.