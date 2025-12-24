Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.26
П2
5.78
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Овечкин столкнулся с рекордной за три года серией без очков

Овечкин стал одним из худших игроков по показателю полезности в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (минус 2). Он провел на льду 18 минут 27 секунд, отметившись броском и силовым приемом.

Источник: РБК Спорт

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с января 2023 года не смог набрать очки в пятом матче подряд. Тогда он прервал эту серию в шестой игре.

Россиянин стал одним из худших игроков по показателю полезности в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (минус 2). Он провел на льду 18 минут 27 секунд, отметившись броском и силовым приемом.

Лучший снайпер в истории НХЛ не смог поразить ворота в девятой игре подряд. Это самая продолжительная серия в карьере Овечкина с 20 декабря 2024 года, когда тот прервал ее в 15-м матче. Кроме того, это третья по продолжительности безголевая серия в карьере Овечкина. В феврале—марте 2017 года она была прервана в 11-й игре.

С февраля 2024 года безголевая серия ни разу не достигала пяти игр.

Последний раз Овечкин забивал 2 декабря в игре с «Сан-Хосе Шаркс» — два гола.

Сейчас Овечкин проводит на площадке в среднем 17 минут 49 секунд. Меньше он играл только в прошлом сезоне. При этом лишь дважды по итогам сезона его игровое время не достигало 19 минут, 15 сезонов из 21 сезона в НХЛ россиянин проводил на площадке в среднем более 20 минут.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что по причине возраста игровое время 40-летнего капитана, возможно, будет еще сокращено.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 14 шайб и 17 передач в 35 играх.

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Овечкин находится в одной игре от рекорда по количеству домашних матчей с голами. В настоящее время он делит первое место по этому показателю с канадцем Горди Хоу (348).

В период безголевой серии Овечкина неудачно выступает и «Вашингтон» — семь поражений (три в дополнительное время) в девяти играх. Хотя до этого столичный клуб был лидером Восточной конференции.

«Вашингтон» проиграл домашний матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7, хотя вел в заключительном периоде — 3:2.

В составе «Рейнджерс» на воротах стоял россиянин Игорь Шестеркин. Лидер гостей Артемий Панарин отметился голом и передачей, забросив 99-ю, победную шайбу в карьере за клуб из Нью-Йорка.

«Рейнджерс» забил пять голов за один период впервые с 30 марта 2024 года и в четвертый раз за последние 30 лет в третьем периоде.

«Рейнджерс» одержал самую крупную победу в третьем периоде с матча 22 февраля 1972 года против «Монреаля» (7:3).

Вашингтон
3:7
0:1, 3:1, 0:5
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-56:01)
Игорь Шестеркин
Логан Томпсон
(c 57:44)
1-й период
07:49
Райан Леонард
07:49
Райан Леонард
14:57
Тэйлор Рэддиш
(Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер)
2-й период
20:23
Джон Карлсон
(Райан Леонард, Алексей Протас)
23:57
Мэттью Робертсон
28:29
Карсон Соуси
28:40
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Райан Леонард)
30:54
Коннор Макмайкл
31:14
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Мика Зибанежад)
32:11
Алексей Протас
(Хендрикс Лапьер, Сонни Милано)
3-й период
42:23
Александр Овечкин
48:10
Тэйлор Рэддиш
(Уилл Куилль, Ноа Лаба)
49:18
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Скотт Морроу)
53:43
Винс Трочек
(Гейб Перро, Джонни Бродзински)
57:44
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
58:09
Винс Трочек
(Уилл Куилль, Тэйлор Рэддиш)
59:31
Ноа Лаба
Статистика
Вашингтон
Рейнджерс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
