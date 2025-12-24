Передачи Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Сан-Хосе» в НХЛ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайзе завершилась со счетом 7:2 (5:0, 1:1, 1:1). В составе победителей дублем отметился Митч Марнер (10-я и 46-я минуты), также шайбы забросили Бретт Хауден (2), Колтон Сиссонс (12), Томаш Гертл (15), Марк Стоун (19) и Райлли Смит (39). У «Сан-Хосе» отличились Маклин Селебрини (27) и Коллин Граф (49).
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился ассистентским дублем, в текущем сезоне в активе игрока 25 очков (15 голов + 10 передач) в 35 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев тоже оформил две передачи, всего он набрал 27 очков (11+16) за 35 игр.
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменен по ходу первого периода. За почти 15 минут на льду российский вратарь совершил 12 сейвов и пропустил четыре шайбы.
«Вегас» прервал серию из трех поражений в НХЛ. Команда, набрав 44 очка, поднялась на первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Сан-Хосе» с 37 баллами занимает пятую строчку.
В следующем матче «Вегас» в ночь на 28 декабря по московскому времени примет «Колорадо Эвеланш», «Сан-Хосе» в этот же день сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс».
Результаты других встреч:
- «Колорадо Эвеланш» — «Юта Маммот» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0);
- «Чикаго Блэкхокс» — «Филадельфия Флайерз» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1);
- «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).
Брюс Кэссиди
Райан Варсофски
Картер Харт
Ярослав Аскаров
(00:00-14:57)
Алекс Неделькович
(c 14:57)
01:46
Бретт Хауден
(Райлли Смит, Брэден Боумэн)
07:58
Шакир Мухамадуллин
09:07
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Ноа Хэнифин)
11:37
Колтон Сиссонс
(Киган Колесар, Брэндон Саад)
12:13
Зак Уайтклауд
12:23
Вильям Эклунд
14:57
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
18:34
Марк Стоун
(Кэдан Корчак, Иван Барбашев)
26:49
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
28:02
Вильям Эклунд
38:50
Райлли Смит
(Брэден Боумэн, Кэдан Корчак)
45:22
Митчелл Марнер
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
48:04
Коллин Граф
(Александр Веннберг, Тайлер Тоффоли)
54:44
Марио Ферраро
60:00
Бен Хаттон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит