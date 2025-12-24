Ричмонд
Передачи Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Сан-Хосе» в НХЛ

Передачи Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Парадайзе завершилась со счетом 7:2 (5:0, 1:1, 1:1). В составе победителей дублем отметился Митч Марнер (10-я и 46-я минуты), также шайбы забросили Бретт Хауден (2), Колтон Сиссонс (12), Томаш Гертл (15), Марк Стоун (19) и Райлли Смит (39). У «Сан-Хосе» отличились Маклин Селебрини (27) и Коллин Граф (49).

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился ассистентским дублем, в текущем сезоне в активе игрока 25 очков (15 голов + 10 передач) в 35 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев тоже оформил две передачи, всего он набрал 27 очков (11+16) за 35 игр.

Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменен по ходу первого периода. За почти 15 минут на льду российский вратарь совершил 12 сейвов и пропустил четыре шайбы.

«Вегас» прервал серию из трех поражений в НХЛ. Команда, набрав 44 очка, поднялась на первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Сан-Хосе» с 37 баллами занимает пятую строчку.

В следующем матче «Вегас» в ночь на 28 декабря по московскому времени примет «Колорадо Эвеланш», «Сан-Хосе» в этот же день сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс».

Результаты других встреч:

  • «Колорадо Эвеланш» — «Юта Маммот» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0);
  • «Чикаго Блэкхокс» — «Филадельфия Флайерз» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1);
  • «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

Вегас
7:2
5:0, 1:1, 1:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18092 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Райан Варсофски
Вратари
Картер Харт
Ярослав Аскаров
(00:00-14:57)
Алекс Неделькович
(c 14:57)
1-й период
01:46
Бретт Хауден
(Райлли Смит, Брэден Боумэн)
07:58
Шакир Мухамадуллин
09:07
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Ноа Хэнифин)
11:37
Колтон Сиссонс
(Киган Колесар, Брэндон Саад)
12:13
Зак Уайтклауд
12:23
Вильям Эклунд
14:57
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
18:34
Марк Стоун
(Кэдан Корчак, Иван Барбашев)
2-й период
26:49
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
28:02
Вильям Эклунд
38:50
Райлли Смит
(Брэден Боумэн, Кэдан Корчак)
3-й период
45:22
Митчелл Марнер
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
48:04
Коллин Граф
(Александр Веннберг, Тайлер Тоффоли)
54:44
Марио Ферраро
Овертайм
60:00
Бен Хаттон
Статистика
Вегас
Сан-Хосе
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит