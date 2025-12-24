Ричмонд
Матч-центр
Шайба Кузьменко не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче НХЛ

«Сиэтл» со счетом 3:2 обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (22-я минута), Фредерик Годро (28) и Бен Мейерс (37). У хозяев отличились Кевин Фиала (37) и российский нападающий Андрей Кузьменко (49).

Кузьменко забросил седьмую шайбу в сезоне, всего в его активе 11 очков (7 голов + 4 передачи) в 31 игре.

«Сиэтл» продлил победную серию до трех матчей в НХЛ. Команда, набрав 36 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Лос-Анджелес» с 39 баллами располагается на четвертом месте.

В следующем матче «Лос-Анджелес» в ночь на 28 декабря по московскому времени примет «Анахайм Дакс», днем позднее «Сиэтл» дома сыграет с «Филадельфией Флайерз».

Лос-Анджелес
2:3
0:0, 1:3, 1:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18143 зрителя
Главные тренеры
Джим Хиллер
Дэн Байлсма
Вратари
Финикс Копли
(00:00-58:18)
Джой Даккорд
Финикс Копли
(58:27-58:39)
Финикс Копли
(58:57-59:01)
1-й период
19:28
Брайан Дюмулин
2-й период
21:10
Джордан Эберле
(Мэттью Бенайерс, Чендлер Стивенсон)
27:26
Фредерик Годро
(Эли Толванен, Джош Махура)
36:02
Бен Майерс
(Джейми Олексяк, Эли Толванен)
36:13
Кевин Фиала
38:23
Джордан Эберле
3-й период
41:43
Беркли Кэттон
48:45
Андрей Кузьменко
(Бренд Кларк, Дрю Даути)
53:40
Алекс Лафферье
54:03
Мэттью Бенайерс
Статистика
Лос-Анджелес
Сиэтл
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит