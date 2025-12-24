Ричмонд
Тренер «Вашингтона» после поражения от «Рейнджерс»: «Нам нужна перезагрузка»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного сезона НХЛ против «Рейнджерс» (3:7).

Источник: Reuters

«Кэпиталз» вели со счетом 3:2 перед третьим периодом, в котором пропустили пять безответных шайб.

«Сейчас у нас такой период, когда мы играем неплохо, но не добиваемся желаемых результатов. Нам нужна перезагрузка. Январь станет определяющим. На этом участке сезона мы поймем, на что способна эта команда. Это факт. Настало время включаться в игру на 100%. Это отличная возможность для нас», — сказал Карбери журналистам.

Вашингтон
3:7
0:1, 3:1, 0:5
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-56:01)
Игорь Шестеркин
Логан Томпсон
(c 57:44)
1-й период
07:49
Райан Леонард
07:49
Райан Леонард
14:57
Тэйлор Рэддиш
(Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер)
2-й период
20:23
Джон Карлсон
(Райан Леонард, Алексей Протас)
23:57
Мэттью Робертсон
28:29
Карсон Соуси
28:40
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Райан Леонард)
30:54
Коннор Макмайкл
31:14
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Мика Зибанежад)
32:11
Алексей Протас
(Хендрикс Лапьер, Сонни Милано)
3-й период
42:23
Александр Овечкин
48:10
Тэйлор Рэддиш
(Уилл Куилль, Ноа Лаба)
49:18
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Скотт Морроу)
53:43
Винс Трочек
(Гейб Перро, Джонни Бродзински)
57:44
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
58:09
Винс Трочек
(Уилл Куилль, Тэйлор Рэддиш)
59:31
Ноа Лаба
Статистика
Вашингтон
Рейнджерс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит