«На льду не прощает ничего. В жизни — добрый, безобидный человек». Истории об Овечкине от его друзей

— Мы не раз о говорили о том, чтобы сыграть вместе, но до игры не дошло. Речь шла только о футболе, потому что мне на льду делать нечего. А хоккеисты неплохо играют в футбол. Когда я увидел Александра на поле в майке «Динамо», снова коснулись этой темы. Но нам не удалось воплотить это в жизнь. В футбол он играть умеет! И увлекается им, и болеет. В спорте он один из лучших за всю историю. По жизни он веселый человек, который не обделен юмором. С ним всегда весело. Мне сложно сказать, что получается хуже всего у него, — отметил Самедов.