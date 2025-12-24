«На льду не прощает ничего. В жизни — добрый, безобидный человек». Истории об Овечкине от его друзей

Александр Овечкин стал победителем традиционной премии «СЭ» «Спортсмен года». Новый снайперский рекорд НХЛ, установленный капитаном «Вашингтона», — без всяких сомнений главное событие в российском спорте за последние 12 месяцев. Нападающий «Кэпс» обогнал великого Уэйна Гретцки и теперь лидирует по голам в регулярных чемпионатах.
О величии Овечкина сказано и написано многое. За новыми историями про Александра мы обратились к его близким друзьям. Их рассказы приоткроют детали, которые делают капитана «Вашингтона» великим спортсменом.
«Овечкин — победитель до мозга костей»
Волейболист Игорь Кобзарь познакомился с Овечкиным на отдыхе. Живя в одном отеле еще до первой встречи, связующий «Зенита» заметил, как на пляже играют в волейбол. Одним из любителей подвижного отдыха был и Овечкин. Кобзарь присоединился к компании и начал играть против Александра. Так и завязалась их дружба.
— Для Саши вызвало интерес, что я, встав в команду против него, начал его обыгрывать. Он не знал, что я — профессионал, но, наверное, после нескольких розыгрышей понял, что умею играть в волейбол. Пока не пришел на площадку, его команда все время побеждала, а потом силы чуть-чуть изменились. Он из тех людей, кто совсем не любит проигрывать. В любом соревновании: карты, плавание, покатушки на матрасах. Даже когда это настольные игры, в «Элиас», он сам хочет победить и агитирует выкладываться всех, кто в его команде. Я бы сказал: победитель до мозга костей. Таких людей мало, — отметил Игорь Кобзарь.
Летний отдых не ограничивается для Овечкина игрой в волейбол. Гонки на матрасах — вот что выбирают настоящие чемпионы.
— Одно из развлечений — гонки на надувных матрасах. Едешь на небольшой скорости, катер создает волны, и вы прыгаете на нем. А Саша придумал соревнования на выносливость. Говорит: «Пошли, классная тема, классно покатаемся!». Мы ложимся на матрас, и нас начинают на максимальной скорости тащить. Как только катер поворачивает, тебя начинает уносить — надо крепко держаться, чтобы не улететь. В какой-то момент чуть ли не под матрасом находишься. А задача — удержаться на нем. Первый раз меня скинули — бах, я даже не упирался. Понял, что это своего рода соревнование. Два-три раза меня попытались скинуть — всякий раз удавалось. А потом начали поворачивать в Сашину сторону, чтобы скинуть его. И это не получилось: Саша держался. Что только не вытворял водитель катера, но Саша удержался, — рассказал Кобзарь.
Игорь сравнил Овечкина на льду, на волейбольной площадке и в жизни.
— На льду он вообще ничего не прощает. Если его кто-то заденет, он обязательно вернет должок. Обсуждали это с ним за ужином: как только кто-то сделает против него силовой прием, он запомнит этого чувака и через смену или две-три, или на следующий матч в рамках правил проведет силовой прием. Волейбол — неконтактный вид спорта, это сделать сложнее. Но если я его подколю, стоит мне ошибиться, в ответ что-то услышу. Это случается постоянно, это веселит народ. А в жизни он — добрый безобидный человек. У него неприкасаемый авторитет, в какое бы место он ни попал, — считает Кобзарь.
«Овечкин не пьет крепкие напитки, но вот пиво…»
Евгений Плющенко и Овечкин дружат очень давно. Вместе они участвовали в разных Олимпиадах: Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014. После окончания сезонов за океаном они встречаются семьями.
— Мы дружим давно. Каждый год, когда Саша возвращается в Россию после чемпионата НХЛ, он с женой и деться заезжает ко мне: мы устраиваем ужин, ходим в баню. Его жена Настя общается с моей Яной. Мы очень близки и дружны, периодически общаемся по телефону. Саша — очень воспитанный человек, добрый, душевный, отзывчивый. Таких людей очень мало, особенно сегодня. В последнее время устал разочаровываться в людях — во взрослых, молодых, среднего возраста, без разницы. Несмотря на его звездность и величие в хоккейном мире, Саша остался земным человеком. Мне всегда приятно пообщаться с ним на разные темы, он многогранен, — считает Плющенко.
Овечкин — большой любитель пива. Александр признавался об этом в интервью, но также это можно было понять по победным раздевалкам «Вашингтона». Вот и Плющенко вспомнил историю одного застолья с великим снайпером.
— Мы собираемся у меня дома. Узким коллективом моих близких друзей из шоу-бизнеса, бизнеса, спорта играем в покер. Саня вечером приезжает: «Плющ, где пиво?» Говорю ему: «Все есть, все нормально». Вы знаете, что Саша любит пиво, и не скрывает этого. В НХЛ это вообще норма. В меру можно для восстановления, баночку-две. Мы сидим играем, и пиво закончилось. Хотя его было достаточно. Саша не пьет крепкие напитки, но пива может выпить много. А у меня в холодильнике оставались две бутылки начатого разливного. Оно лежало три месяца, уже выдохлось. Саша говорит: «Плющ, ну что, не мог меня нормально встретить? Что ты тут взял, вообще ерунда». Я отправил его в холодильник. Он открыл трехмесячное пиво, выпил: «Так оно хорошее». Простой наш человек, — отметил Евгений.
«Овечкин подъехал и сказал поддержать “Вашингтон”. Я отказался»
Участие Овечкина в товарищеском матче за московское «Динамо» против 2DROTS произвело невероятное впечатление. Момент, в котором мускулистый Александр по-хоккейному оттеснил от мяча щуплого футболиста соперника, моментально разлетелся по социальным сетям. Александр Самедов, давний друг Ови, признался, что капитан «Вашингтона» хорош и в игре с мячом.
— Мы не раз о говорили о том, чтобы сыграть вместе, но до игры не дошло. Речь шла только о футболе, потому что мне на льду делать нечего. А хоккеисты неплохо играют в футбол. Когда я увидел Александра на поле в майке «Динамо», снова коснулись этой темы. Но нам не удалось воплотить это в жизнь. В футбол он играть умеет! И увлекается им, и болеет. В спорте он один из лучших за всю историю. По жизни он веселый человек, который не обделен юмором. С ним всегда весело. Мне сложно сказать, что получается хуже всего у него, — отметил Самедов.
Александр ценит хоккей, но только как болельщик. На коньки вставал крайне редко, зато побывал в Вашингтоне на матче «Кэпиталз» с «Рейнджерс». Спойлер: поддерживал Самедов не команду Овечкина.
— Я большой фанат хоккея, но я болельщик. Пару раз вставал на коньки, было смехотворно. Об этом можно говорить только через призму юмора. Есть одна история, расскажу ее. Когда я только завершил карьеру, поехал в США. Я большой фанат НХЛ и НБА. Правда, я болельщик команды из Нью-Йорка — «Рейнджерс». Первым делом я полетел в Нью-Йорк, на «Мэдисон-сквер-гарден», следом отправился в Вашингтон на игру Овечкина и Кузнецова. Они посадили меня возле борта, дали билеты — сидел возле площадки. Ребята знали, что я там сижу. Происходит пауза в игре — весь зал встал, чтобы поддерживать «Вашингтон». Я не мог себе такого позволить, потому что я реально болею за «Рейнджерс». Проезжает Овечкин, видит меня, показывает в мою сторону и говорит: «Вставай и поддерживай!» Я отказался (смеется). После этого мы сходили в ресторан, провели время, — рассказал Самедов.
А еще Александр признался, что Овечкин — треш-токер и нередко задевал футболистов шутками.
— Саша может пошутить, уколоть. Например, он говорил: «Да вы футболисты ни о чем». Часто у нас были зарубы между хоккеистами и футболистами, — заметил Самедов.
«У Александра нет слабых мест, он силен во всем»
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев впервые пересекся с Овечкиным на чемпионате мира-2014 в Минске. Этот турнир принес нашей сборной золотые медали, а Александр был капитаном команды.
— Турнир в Минске — один из лучших по атмосфере, по поддержке болельщиков. Это мой первый большой титул. Саня был капитаном сборной. Как человек он — сплошная мотивация. Неважно, во что играет — хоккей, волейбол, футбол, карты, нарды, — он просто не любит проигрывать. В любом спорте, где есть соревновательный момент, он не захочет уступать. Это победитель, человек, который ведет за собой коллектив, — прирожденный лидер, — отметил Яковлев.
Игорь Кобзарь уже рассказывал, как проходят летние игры по волейболу с участием Овечкина. Яковлев также участвует в пляжных зарубах между спортсменами и делится своей версией происходящего.
— Кобзарь всегда собирает свою команду, Саня — свою. 12 дней на отдыхе идут волейбольные зарубы. Мы, конечно, хотим обыграть команду Кобзаря.
— А Овечкин силен в волейболе? — спрашиваем Яковлева.
— Он находит моменты, в которых может принести пользу. У него нет слабых мест, он во всем силен. Однажды Кобзарь даже попробовал сыграть против него в тело.
— Это как? Волейбол же неконтактный спорт.
— А Кобзарь говорит: почему от тебя все так отскакивают. Саня ему: ну давай, попробуй, сыграй в тело. Кобзарь разбежался, попробовал это сделать — наблюдать это было смешно.
Спортивная уникальность Овечкина — в здоровье, работоспособности и характере, уверен Яковлев.
— Его здоровье — прирожденное, свыше ему даны прекрасные данные. Саня очень много тренируется, он — большой пример для всех. А еще, конечно же, отмечу его характер. Вспомним тот же чемпионат мира. Он играл с травмой! Саня постоянно переступает через себя и добивается успехов, — сказал Егор.
Яковлев — один из самых медийных игроков КХЛ. Овечкин, побив рекорд Гретцки, столкнулся с невероятным вниманием. И Егор отмечает: в этом деле Александр также профессионален и честен.
— В жизни Саня — отличный позитивный парень. Неважно, кто перед ним, — он открыт и доброжелателен со всеми. У него большое терпение. Он очень узнаваемый человек. Все хотят, чтобы им уделили время, — сфотографировались, расписались. Смотришь на Саню и понимаешь, что он спокойно с этим справляется, уделяет внимание всем, — заметил Яковлев.
Авторы: А. Бухаев, М. Кузнецов, Д. Скрыль
