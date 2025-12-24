«Колорадо» набрал рекордное колчество очков к паузе на Рождество в истории НХЛ

После 36 игр регулярного чемпионата на счету «Эвеланш» 61 очко, команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции.
Предыдущий рекорд принадлежал «Анахайму», который в сезоне-2006/07 к Рождеству набрал 60 очков. В том сезоне «Дакс» впервые в истории стали победителями Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Оттаву» с общим счетом 4−1.
«Колорадо» трижды становился обладателем трофея (1996, 2001, 2022).
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18127 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Андре Туриньи
Вратари
Скотт Уэджвуд
Витек Ванечек
(00:00-16:31)
Витек Ванечек
(16:36-24:31)
Витек Ванечек
(24:37-57:53)
1-й период
14:04
Йон Петерка
16:36
Арттури Лехконен
2-й период
24:37
Девон Тэйвз
27:57
Самуэль Жирар
29:41
Нэйтан Маккиннон
32:39
Дилан Гюнтер
Статистика
Колорадо
Юта
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
