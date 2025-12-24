Ричмонд
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

«Колорадо» набрал рекордное колчество очков к паузе на Рождество в истории НХЛ

«Колорадо» набрал больше всего очков к паузе на Рождество в истории НХЛ.

Источник: Reuters

После 36 игр регулярного чемпионата на счету «Эвеланш» 61 очко, команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Предыдущий рекорд принадлежал «Анахайму», который в сезоне-2006/07 к Рождеству набрал 60 очков. В том сезоне «Дакс» впервые в истории стали победителями Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Оттаву» с общим счетом 4−1.

«Колорадо» трижды становился обладателем трофея (1996, 2001, 2022).

Колорадо
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18127 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Андре Туриньи
Вратари
Скотт Уэджвуд
Витек Ванечек
(00:00-16:31)
Витек Ванечек
(16:36-24:31)
Витек Ванечек
(24:37-57:53)
1-й период
14:04
Йон Петерка
16:36
Арттури Лехконен
2-й период
24:37
Девон Тэйвз
27:57
Самуэль Жирар
29:41
Нэйтан Маккиннон
32:39
Дилан Гюнтер
Статистика
Колорадо
Юта
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит