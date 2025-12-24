Татьяна Тарасова: «Овечкин — лучший спортсмен России. Он сохраняет традиции русского хоккея, который мы знаем и любим»

"Полностью согласна, что Овечкин — лучший спортсмен России.
Он сохраняет традиции русского хоккея, который мы знаем и любим", — сказала Тарасова.
? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.
Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше