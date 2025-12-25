Иваново средство: итоги регулярки перед перерывом в НХЛ

— Не совсем хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень НХЛ, но всё равно это хороший опыт, — отметил в разговоре с «Известиями» Ахтямов. — Сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как «Эдмонтон», прошлогоднего финалиста. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. В будущем буду бороться за шанс провести уже весь матч. Пока я в АХЛ. Делаю свою работу, зарабатываю шансы, доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто».