Иваново средство: итоги регулярки перед перерывом в НХЛ

В ночь на 24 декабря прошли заключительные перед рождественским перерывом матчи в регулярном чемпионате НХЛ. Вспоминаем самые яркие и ключевые моменты прошедшего периода: безголевая серия Александра Овечкина, результативность Ивана Демидова и его погоня за «Колдер Трофи», формирование русского костяка в «Миннесоте», а также дебют Артура Ахтямова в «Торонто».
Демидов — самый результативный новичок сезона
Иван Демидов еще до старта сезона НХЛ находился в списке главных фаворитов на «Колдер Трофи» — награду лучшему новичку сезона. При этом руководство «Канадиенс» не форсировало его развитие. Россиянин начинал регулярный чемпионат в третьей тройке, получал ограниченное игровое время и очень редко появлялся на льду в решающие моменты игры.
Демидов уверенно прогрессировал. Если в первых играх он выделялся в основном за счет нестандартных ходов в большинстве, то со временем стал довольно часто показывать свой высокий уровень и в равных составах.
К перерыву Иван дорос до второго звена, где играет вместе с Оливером Капаненом и Юраем Слафковским (первый номер драфта НХЛ-2022). И эта тройка в огромном порядке: сам Демидов набрал 7 (3+4) очков в восьми матчах, а Слафковски, испытывавший ранее серьезные проблемы с результативностью, оформил аж 9 (2+7) результативных действий за этот же отрезок.
Этот рывок в наборе очков позволил россиянину вырваться в лидеры по результативности среди новичков. На старте сезона лучше всех этим обстояли дела у защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера. Затем лидерство перехватил форвард «Анахайма» Беккет Сеннеке. И вот сейчас лучшим стал Иван Демидов с 30 (9+21) очками.
Прямо позади него в этом списке те же Сеннеке (30 очков) и Шефер (28 очков). К слову, пятым по результативности среди новичков идет партнер Демидова по звену Оливер Капанен. Но от россиянина он отстает аж на 11 очков.
При этом Демидов по-прежнему не считается первым кандидатом на «Колдер» — в голосованиях выше него идет Мэттью Шефер.
Есть и еще один хоккеист, которого сейчас котируют если не выше россиянина, то как минимум на одном уровне с ним. Это голкипер «Миннесоты» Йеспер Уолсстедт. В 14 матчах этого сезона шведский вратарь оформил четыре «сухаря» при проценте отраженных бросков в 93,2%. Невероятные цифры для современной НХЛ, где статистика проседает практически у всех голкиперов.
Матчи «Миннесоты» становятся, пожалуй, наиболее интересными для любителей хоккея из России. И дело совсем не в конкуренте Демидова за «Колдер Трофи».
Русская четверка в «Миннесоте»
После распада костяка из россиян в «Вашингтоне» длительное время не было команд с большим представительством российских хоккеистов. Да так, чтобы все были на лидирующих ролях. К рождественской паузе такой костяк сложился в «Миннесоте».
Сейчас в первых двух звеньях играют сразу четыре форварда из России: Кирилл Капризов, Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин. Кроме самого высокооплачиваемого хоккеиста в истории НХЛ, каждый в этой компании испытывал трудности в составе «Уайлд». Но вместе они доказали, что могут показывать высокий уровень.
Пока самым запоминающимся для этой четверки стал матч с «Вашингтоном». «Миннесота» забросила пять безответных шайб в ворота «Кэпиталз». И в каждой из этих шайб поучаствовали россияне.
Зато не лучшим образом дела складываются у главного российского игрока в НХЛ.
Овечкин очень нестабилен
Наверняка все помнят, как тяжело этот сезон начинался для Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» повторял многочисленные антирекорды на старте регулярного чемпионата. По-настоящему он смог выйти на свой привычный снайперский график лишь во второй месяц сезона. Однако сейчас у Александра ситуация со статистикой гораздо хуже, чем тогда.
Сейчас безголевая серия Овечкина насчитывает уже девять матчей. На этом отрезке у россиянина лишь два результативных паса и ужасный показатель полезности «-7».
Главное, что спад капитана почувствовала и команда: в этих девяти играх «Вашингтон» одержал всего две победы, что очень плохо, учитывая плотность в таблице «Востока».
Это третья по продолжительности безголевая серия в карьере Овечкина. В сезоне-2016/17 он не забивал на протяжении 10 матчей, а в прошлом регулярном чемпионате аж 14 игр подряд.
Главный тренер «Вашингтона» в последних матчах стал беспорядочно тасовать звенья в надежде что-то исправить, но, кажется, Александру просто нужен небольшой отдых. Есть уверенность, что после этого четырехдневного отпуска он снова начнет забивать, как в лучшие годы.
Уверенный дебют
Воспитанник казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов 14 декабря дебютировал в НХЛ за «Торонто». Голкипер получил только 10 минут в концовке матча с «Эдмонтоном», но за свой отрезок не пропустил, отразив все пять бросков. В системе «Мэйпл Лифс» голкипер выступает второй сезон.
— Не совсем хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень НХЛ, но всё равно это хороший опыт, — отметил в разговоре с «Известиями» Ахтямов. — Сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как «Эдмонтон», прошлогоднего финалиста. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. В будущем буду бороться за шанс провести уже весь матч. Пока я в АХЛ. Делаю свою работу, зарабатываю шансы, доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто».
Также Ахтямов рассказал про российских вратарей, за которыми он следит.
— Аскаров отлично играет в этом году, очень рад за него, — продолжил российский хоккеист. — За Мурашова тоже рад: парень молодец, доказал, что готов к НХЛ. Он играет на очень высоком уровне, хотя лично с ним я не знаком. За нашими, так сказать, коренными энхаэловцами тоже слежу. За Василевским, Бобровским, Шестеркиным, Сорокиным, за всеми стараюсь следить и за всех радуюсь.
Отметим, что напарник Ахтямова по «Торонто» Джозеф Уолл сказал в интервью пресс-службе, что вратарей в России чем-то особенным кормят, потому что они такие классные.